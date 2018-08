TALTE: Nicolás Maduro talte under 81-årsfeiringen av landets militære i det en eksplosjon avbrøt den direktesendte TV-talen. Flere av de militære og Maduros førstedame, Cilia Flores, ser opp mot en angivelig gjenstand. Foto: HANDOUT / X80001

Eksplosjon i Caracas: Hevder president Maduro ble forsøkt drept i droneangrep

Publisert: 05.08.18 01:37 Oppdatert: 05.08.18 03:02

UTENRIKS 2018-08-04T23:37:12Z

Mens president Nicolás Maduro i Venezuela holdt en tale på direktesendt TV, hørtes et smell. Sendingen ble avbrutt, mens TV-bildene viste hundrevis av soldater flyktende fra stedet.

Jorge Rodríguez, informasjonsminister for den autoritære, venezuelanske regjeringen, hevder at det dreier seg om et attentatforsøk mot presidenten, med en drone fylt av eksplosiver.

Brannmenn som er tilstede ved åstedet mener derimot at versjonen til venezuelanske myndigheter er feil, skriver nyhetsbyrået AP. De forteller nyhetsbyrået at det skal dreie seg om en gasseksplosjon inne i en leilighet.

Maduro er uskadet, men syv soldater skal ha blitt skadet i hendelsen, ifølge Rodríguez.

Myndighetene opplyser at flere eksplosjoner fant sted.

Mer enn 17.000 soldater var til stede da Maduro talte under feiringen av militærets 81-årsdag, ifølge DPA .

Dagen markerer også ettårsmarkeringen for den regjeringsnedsatte grunnlovsforsamlingen, som i fjor skrev om grunnloven og ga regjeringen makt til å blokkere den demokratisk valgte opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen.

VG har snakket med flere venezuelanere i Caracas. De forteller at det er mange rykter som verserer om det som egentlig har skjedd.

– Dette er ikke første gang at regjeringen beskylder noen for å ville drepe dem eller gjøre dem vondt, uten å ha lagt frem beviser, sier journalist Alfredo Conde til VG.

Flere pekte på at vedtaket gjorde det søramerikanske landet til et de facto diktatur.

Venezuela gjennomgår en dyp humanitær og politisk krise. Landet har verdens høyeste hyperinflasjon og stor varemangel på alt fra mat til medisiner.

I mai vant president Nicolás Maduro en ny seksårsperiode i et valg preget av beskyldninger om valgfusk, og som store deler av verdenssamfunnet fordømte.

Til tross for stor misnøye med situasjonen i landet blant landets militære, har regjeringen lyktes med å unngå angrep mot lederskapet. Regjeringen har også iverksatt massearrestasjoner av militære på lavere nivå.

Det har kun vært mindre, spede, angrep rettet mot landets regjering. Som da den tidligere skuespilleren og politimannen Oscar Pérez i juni i fjor skjøt mot en myndighetsbygning fra et helikopter.

VG oppdaterer saken.