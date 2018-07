RESTENE AV ET LIV: Katerin Garaki (59) mistet hjemmet sitt og alt hun eide da brannen rammet landsbyen Rafina utenfor Athen mandag kveld. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Storbrannen i Hellas: Katerin (59) mistet hjemmet

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 25.07.18 21:31

UTENRIKS 2018-07-25T19:31:23Z

ATHEN (VG) Minst 81 personer mistet livet, hjem ligger i ruiner, sykehusene er fulle av brannskadede. Konsekvensene av storbrannen er enorme, og nå hevder flere at flammeinfernoet var påsatt.

– Dette var mitt hus.

Katerin Garaki (59) legger vekt på «var», der hun står sørgmodig med nøklene i hånden ved skjelettet av et familiehjem i den populære ferielandsbyen Rafina øst for Athen .

Det lille, toetasjeshuset ble bygd på 1960-tallet av foreldrene hennes, og her har hun selv bodd de siste 25 årene. Men nå er alt historie.

– Dette stedet er hele livet mitt. Det er en stor tragedie, sier Garaki, mens hun trår varsomt over knust glass og murstein.



1 av 2 KNUST TAK: Katerin Garaki (59) tråkker forsiktig over sin gamle stue i Rafina, der taksteinen ligger knust på gulvet. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Taket har falt ned på gulvet. På soverommet ligger sengefjæringen og et strykebrett igjen, klesskapet med alle klærne til Garaki er som forduftet.

– Jeg har ikke annet valg enn å gå videre. «The show must go on», sukker hun, og sier hun tross alt var heldig som berget livet da hun kjørte vekk fra flammehavet.

Viseborgermester: Tror brannen ble påsatt

81 personer er bekreftet omkomne etter brannen som rammet store områder utenfor Athen mandag kveld . Dødstallene er forventet å stige. Rundt hundre mennesker er fortsatt savnet .

Brannårsaken er foreløpig ukjent, og myndighetene har beordret en gransking. Flere mener at brannen var påsatt, ettersom det brøt ut brann på flere steder rundt Athen samtidig på en dag da vinden var unormalt sterkt.

– Jeg er svært bekymret over at brannene startet parallelt, har statsminister Alexis Tsipras uttalt.

Chacholakis Giorgos (55), viseborgermester i Rafina, en av landsbyene som ble hardest rammet av flammeinfernoet, tror noe kriminelt ligger bak:

«Jeg tror brannen ble påsatt med vilje. Jeg tror det var organisert. Motivet vet jeg ikke, kanskje var de gale pyromane», sier han til VG.

Brannskadet i ansiktet

På et sykehus i Athen møter VG to som berget livet på hengende håret. Alexandros Caldwell (21) fra Mati, landsbyen der 26 personer ble funnet døde ved en hvit villa , rømte vekk i bil sammen med søsteren og moren.

– Plutselig var det som om en enorm bølge med brann flommet over bilen vår. Rett foran oss ble to personer påtent.

Caldwell, som ikke ønsker å bli avbildet, ble truffet av flammene da han åpnet bildøren. Blindet av den sviende røyken la han og familien på sprang mot havet.

– Noen sekunder etterpå, var hele bilen antent. Bare ett øyeblikk senere, så hadde jeg ikke vært her i dag, sier 21-åringen.

På vei ned mot vannet så han ting han aldri vil glemme, og som har holdt ham våken de siste nettene:

– Jeg så små barn med smeltende hud på hendene, jeg måtte løpe forbi gamle folk som dro i T-skjorta mi og tryglet om hjelp. Det var marerittet fra helvete, sier Caldwell.

Selv slapp han unna med førstegradsforbrenninger i ansiktet, og moren og søsteren med brannskader på føttene.

– Vi var så heldige, sier han.

Reddet tre barn

I sykesengen ved siden av ligger Giorgo Spyropoulos (60), også han fra Mati. Ryggen hans er dekket av brannsår, annengradsforbrenning.

– Det gjorde vanvittig vondt. Men det lindret da jeg hoppet i havet, sier han til VG.

Spyropoulos forteller om de dramatiske sekundene som reddet fire liv:

– Jeg oppdaget flammene, og fikk dyttet barnet mitt og mine to nevøer inn i bilen. Jeg var sistemann inn, og flammene tok ryggen min.



1 av 2 BRANNSKADET: Giorgo Spyropoulos (60) fra Mati har fått andregradsforbrenning på ryggen, og er innlagt på et sykehus i Athen. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Han kjørte av sted gjennom det han beskriver som en «gigantisk vegg av flammer, sikkert 50 meter høy».

– Det jeg så langs veien, vil jeg aldri kunne glemme. Jeg så personer brenne i hjel inne i bilene sine, og døde mennesker. Jeg takker gud for at vi ble reddet, men jeg kjenner mange ofre for brannen.

Kritisk til myndighetenes respons

På rådhuset i Rafina er viseborgermester Giorgos fullstendig opptatt med to ringende telefoner og navnelister foran seg. Jobben hans er nå å finne nye hjem til dem som ikke lenger har noe sted å bo.

– Vi ser en enorm solidaritet; folk fra hele landet ringer og tilbyr husly, private bedrifter betaler hotellregninger, sier han.

Viseordføreren er derimot kritisk til myndighetenes respons på storbrannen.

– Staten har ingen skikkelig plan for katastrofehåndtering. Nok en gang er vi avhengige av frivillige og enkeltpersoner, mener Giorgos.