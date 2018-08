REDDE: De syriske flyktingene Nezar Jouha (22) og Mohammed Almasri (23) har aldri før vært redde i Tyskland, før nå. I Chemnitz føler de seg ikke velkommen. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Stordemonstrasjon mot innvandring i kveld: Nezar (22) tør ikke gå ut

CHEMNITZ ( VG) I kveld arrangeres ukens tredje demonstrasjon mot innvandring i tyske Chemnitz. Syriske Nezar Jouha (22) opplever demonstrantene så truende at han ikke tør å gå ut av huset.

Det er en grå ettermiddag i Chemnitz i delstaten Sachsen. Politisperringer i sentrum vitner om at noe stort er i gjære.

Europas øyne har vært rettet mot byen etter at det denne uken brøt ut voldelige massedemonstrasjoner mot innvandring her.

Demonstrasjonen som starter klokken 18 torsdag kveld er ventet å bli minst like stor som protestene mandag og tirsdag, som tiltrakk seg minst 6.000 demonstranter, inkludert anti-fascististiske motdemonstranter.

Hundrevis av politifolk måtte bruke vannkanoner for å skille de høylytte demonstrantene , og begge leire kastet brannbomber og andre steiner. 20 mennesker ble skadet i sammenstøtene.

Unngår offentligheten

Ytre-høyre demonstrantene kaller det de samles til i dag, «en demonstrasjon mot forbrytelser utført av migranter», med henvisning til søndagens knivdrap, der en 35 år gammel tysker ble myrdet.

Et voldsomt sinne ble vekket hos den betydelige anti-immigrasjonsbevegelsen i byen, da det ble kjent at to asylsøkere er varetektsfengslet for drapet.

En av de varetektsfengslede er fra Syria , noe Nezar Jouha (22) og Mohammed Almasri (23) har fått kjenne på kroppen denne uken.

– Det er veldig synd, det som har skjedd. Denne unge mannen kom fra Syria, mitt hjemland, men han representerer ikke oss. Likevel går det ut over oss. Vi er ikke velkomne her nå, det er helt tydelig. Folk blir stresset av å være i nærheten av oss, de skuler og går omveier. Særlig på kvelden ser folk på meg som om de tror jeg vil drepe dem, sier Nezar med oppsperrede øyne.

Politiet kritisert

VG treffer de unge syrerne tidlig på ettermiddagen. De er på vei hjem, for demonstrasjonen begynner klokken 18, og de tør ikke være i Chemnitz´gater nå, sier de. Stemningen her er helt annerledes enn i andre deler av Tyskland , hvor de tidligere bodde, hevder de to. Andre steder hadde de lett for å få seg tyske venner, forteller de.

Sachsen, som ligger i det tidligere Øst-Tyskland, er kjent for sin motstand mot innvandrere. Ifølge nye meningsmålinger vil en av fire her stemme på anti-immigrasjonspartiet Alternativ for Tyskland, skriver Der Spiegel.

Til og med politiet har blitt kritisert for å ha oppildnet anti-immigrantene ved å lekke opplysninger om varetektsfengslingen til grupper på ytre høyre fløy.

Politikere på nasjonalt ministernivå har kalt lekkasjen for «uakseptabel», og det er innledet etterforskning for å komme til bunns i hva som skjedde.

Ikke engang begynnelsen på slutten

Demonstrasjonene i Chemnitz er en av en rekke hendelser som viser en østtysk misnøye med den sittende regjeringens immigrasjonspolitikk, og mot at Tyskland endres til å bli et mer multietnisk og multikulturelt samfunn, forklarer professor i statsvitenskap Werner J. Patzelt ved Det tekniske universitetet i Dresden, til VG.

Patzelt er en av landets fremste eksperter på høyreradikalisme. Han anslår at cirka 10 prosent av dem som deltar i demonstrasjonene er ytre høyre-ekstremister.

– Det har lenge vært advarsler om dette i Øst-Tyskland, særlig i form av Pegida-demonstrasjonene, og dette blir slett ikke de siste protestene vi kommer til å se. Det er ikke engang begynnelsen på slutten, sier professoren i statsvitenskap, til VG.

Professor Patzelt sier den utløsende årsaken var flyktningstrømmen i 2014-2015, og usikkerheten som kom med de mange nye innvandrerne, særlig i delstatene der innvandring har vært langt mindre vanlig enn i andre deler av Tyskland.

– Eliten feiret åpenheten mot innvandrere som en moralsk seier, og det skapte en enda større kløft mellom dem og andre som bekymret seg over immigrantene. Nå bærer mange på et sinne over det de oppfatter som en vesttysk arroganse fra makteliten, sier Patzelt til VG.

Innvandrer banket opp

I torsdagens demonstrasjon er det ikke lenger kun lokalt politi som skal sørge for sikkerheten. Nå er det kalt inn forsterkninger fra 5 andre landsdeler.

Onsdag kveld ble en 20-årig innvandrer i Wismar banket opp av tre tysktalende personer. Politiet sier i sin uttalelse at tyskerne som angrep «fornærmet ham på rasistisk vis».

Nezar Jouha har fått mange sms’er fra venner i den tyske byen hvor han bodde tidligere, med omsorgsfull beskjed om å passe på seg selv.

Nyhetene om den spente stemningen i Chemnitz har også nådd slekten i Syria.

– Faren min ringte meg og var veldig redd. Tenk, familien vår som bor der det er krig, bekymrer seg for oss! Her, i Tyskland, landet vi ble sendt til for å være i trygghet, sier 22 årige Jouha til VG.