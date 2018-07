TRANSPERSONER TIL VALG: - Gi meg en sjanse, sier Nadeem Kashish til velgerne under en pressekonferanse i Islamabad 5. juli, 2018. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Flere transpersoner stiller til valg i Pakistan etter historisk lov

Publisert: 25.07.18 05:08

UTENRIKS 2018-07-25T03:08:29Z

Onsdag er det duket for allment valg i Pakistan. Flere transpersoner stiller til valg.

Maria Khan (38) er en av de tretten transpersonene i Pakistan som håper på et sete i det generelle valget onsdag, ifølge Al Jazeera . Maria ble født som Alamgir Khan, og ble kastet ut av familien da hun var 14 år gammel.

Fakta om valget i Pakistan 2018 Velgerne kan avgi to stemmer, en i lokalvalgene, og en for kandidatene til nasjonalforsamlingen. Det er elleve transpersoner som stiller i lokalvalgene og 2 som sikter til nasjonalforsamlingen.

242 seter skal fylles i nasjonalforsamlingen. I tillegg til disse skal det også velges 70 personer, der 60 seter er reservert kvinner, mens 10 er reservert minoriteter.

En statsminister har kun én gang før fullført vervet uavbrutt i fem år. Hvis alt går som det skal, vil det være Pakistans andre suksessfulle regjeringskifte. Det første var i 2013.

Den egentlige kampen er mellom de to største partiene Pakistan Muslim League-Nawas (PLM-N), ledet av Nawaz Sharif, og opposisjonen Pakistan Tahreek-e-Insaf (PTI) som ledes av Imran Khan, en tidligere cricketspiller.

Et tredje parti The Pakistani Peoples Party (PPP), og den høyrevridde alliansen av flere religiøse partier, Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) forventes å få flere seter i nasjonalforsamlingen denne gangen. (Al Jazeera)

– Min mor kastet meg ut, og sa at vi ikke kan akseptere en transperson i vårt hus. Hun sa at min far var blitt ydmyket i samfunnet på grunn av meg, og at folk ler av oss, sier Khan i intervjuet.

I tre måneder levde Maria som en tigger på gaten, hvor hun ofte ble utsatt for voldtekt, før hun fant transmiljøet i byen. Etter å ha blitt avvist av flere universiteter, studerer hun nå turisme ved Hazara University, forteller hun til Al Jazeera.

Angrepet med syre

Nayyab Ali (26) er transperson og stiller til valg for partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf-Gulalai i hennes egen hjemby Okara, Punjab. Partiet har uttalt at de har fire transpersoner på listen til valget, melder Pakistan Daily .

Nayyab konkurrerer med den nåværende representanten Arif Ch fra partiet Pakistan Muslim League Nawaz.

Veien til kandidaturet har vært hard. Ali ble seksuelt misbrukt i barndommen, og rømte hjemmefra som 13-åring. Senere ble hun et offer for syreangrep av en tidligere kjæreste.

– Jeg innså at uten politisk makt og uten å være inkludert i landets institusjoner, så kan du ikke oppnå dine rettigheter, sier Nayyab Ali (26) i et intervju til BBC.

Historisk pakistansk lov om transpersoner i mars

En ny lov som ble vedtatt av det pakistanske senatet 7. mars i år, gjør det mulig for transpersoner å stille til valg.

I Pakistan kan du nå velge å definere deg selv som kvinne, mann eller en miks av begge kjønn, og å få den identiteten registrert på alle offisielle dokumenter.

Den nye loven skal beskytte transpersoner mot diskriminering og trakassering, både i den offentlige og private sfære. Videre sikrer loven tilrettelegging for beskyttelse av grunnleggende rettigheter, blant annet retten til forsamling og å stille til valg.

Homofili er ikke inkludert i loven, og kjærlighet mellom personer av samme kjønn er fortsatt ulovlig i Pakistan.

Samarbeid med Rådet for Islamsk Ideologi

Også Rådet for Islamsk Ideologi har gitt sin støtte til den nye loven.

Det statlige organet har en rådgivende funksjon til lovene som skal gjennom senatet og parlamentet i Pakistan.

– De satte pris på at lovforslaget inkluderte anvisninger med tanke på spørsmål om arv, som samsvarte med Sharialov, sier Mehlab Jameel, en transaktivist som var med på å skrive loven, til amerikanske National Public Radio.