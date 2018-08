Tre meter lang anakonda på rømmen i Tyskland

UTENRIKS 2018-08-29T08:56:47Z

En tre meter lang gul anakondaslange er løs i et vann i nærheten av Düsseldorf.

NTB

Publisert: 29.08.18 10:56

Anakondaen, som enten har blitt sluppet fri eller rømt fra fangenskap, ble først observert i et vann i Meerbusch for seks dager siden. Deretter ble den sett av en mann som var på båttur tirsdag, opplyser en talsmann for de lokale myndighetene.

Brannvesenet og en reptilekspert fra Düsseldorf ble sendt til stedet tirsdag, men klarte ikke finne slangen.

Gule anakondaslanger stammer fra Sør-Amerika og er blant verdens største slanger. De er ikke giftige, men dreper byttene sine med kvelning.