Krise på Krim: – Veldig, veldig alvorlig

At russiske styrker søndag tok tre ukrainske skip i fangenskap etter å ha åpnet ild mot dem først, er alvorlig, men ikke helt uventet, mener Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Spenningen mellom Russland og Ukraina har tatt seg opp det siste halvåret, og det hele toppet seg da Russland tok flere ukrainske marinefartøy med makt ved Krim-halvøya søndag. Klokken 17 norsk tid mandag skal FN møtes for å diskutere situasjonen.

– At noe slikt kunne skje var forutsigbart. Landene er i realiteten i krig med hverandre siden 2014, selv om Russland selv sier at de ikke er deltager. Dette er en påminnelse av at vi har en væpnet konflikt i Europa, sier Tor Bukkvoll, som er seniorforsker på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Det er alvorlig det som skjer, veldig alvorlig, understreker han.

Ukrainas president, Petro Porosjenko, har kalte inn landets øverste militære ledelse for å diskutere saken. Etter møtet ba han landets parlament om å vedta 60 dager militær unntakstilstand. Natt til mandag ble hele den ukrainske hæren på 250.000 soldater satt i full beredskap, skriver Aftenposten .

Den ukrainske presidenten mener at de ikke har gjort noe galt, og de ber det internasjonale samfunnet om å straffe det de mener er russisk aggresjon.

Russland har mandag gjenåpnet passasjen gjennom Kertsjstredet, skriver det russiske nyhetsbyrået Sputnik.

Tviler på bevisst provokasjon

Russland bekrefter at de brukte makt for å stoppe de ukrainske skipene, som de sier ulovlig tok seg inn i russiske farvann. Det skal være snakk om to mindre militære skip og en taubåt som er tatt i russisk varetekt.

Begge landene beskylder den andre for å provosere frem en konflikt.

– Jeg tviler på at den ene eller andre parten har gjort dette bevisst. At de tar saken til FNs sikkerhetsråd understreker det, sier Bukkvoll.

Bukkvoll mener en slik situasjon kan eskalere, uten at noen av partene ønsker det.

– Ukraina er underlegne militært, særlig marinesiden, og det er vanskelig å se for seg at Russland ønsker en opptrapping, siden det vil svekke omdømmet deres enda mer.

Krim-halvøya Krim-halvøya ligger mellom Ukraina og Russland i Svartehavet. I 2014 tok russiske styrker kontroll over Krim. Området ble tatt opp som en del av Russland etter en folkeavstemning på Krim ga flertall for å forlate Ukraina til fordel for Russland. Verdenssamfunnet har ikke anerkjent dette. I mai 2018 åpnet Russland Kertsjbroen fra Russland til Krim. Krim hadde tidligere ingen direkte veiforbindelse til Russland, og halvøya var bare forbundet med Ukraina. I 1954 ble Krim overført til den russiske til den ukrainske sovjetrepublikken. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 ble Krim-halvøya en del av Ukraina. Det bor cirka 2,3 millioner personer på Krim. Cirka to tredjedeler av befolkningen i området er ansett som etniske russere.

En traktat fra 2003 slår fast at Ukraina og Russland deler Kertsjstredet og Azovhavet. Russland og Ukraina har vært i konflikt over Krim-halvøya, etter at Russland annekterte området i 2014.

– Det er allerede et anspent forhold mellom dem. Vanligvis klarer man å håndtere en slik hendelse og forhandle frem løsninger for at man fritt kan bevege seg på den måten man ønsker, men i stedet kan det eskalere, sier førsteamanuensis ved UiO, Geir Flikke.

Blokkerte stredet

Den åpne konflikten mellom landene startet etter at Russland hindret tre ukrainske marinefartøy fra å entre Azovhavet – bukten nord for Svartehavet – ved å plassere et lasteskip under en russiskkontrollert bro.

Ukrainske myndigheter meldte senere på dagen at et russisk kystvaktskip hadde kjørt inn i en ukrainsk slepebåt som var sammen med to ukrainske marinefartøy. Fartøyene var på vei fra Odessa til Mariupol, gjennom Kertsjstredet. Tre personer er skadet, men ingen av dem skal være livstruende, skriver Reuters.

– Russland påstår at de har en terroritialsone i Svartehavet rundt Krim, men Russlands annektering er kun godkjent av Russland og noen få andre. De ønsker trolig å få til praksis om at denne sonen blir respektert, og derfor reagerer de slik nå, sier Bukkvoll.

Han får støtte fra Flikke:

– Det har vært skrevet om muligheten for at Russland kan forsegle Azovhavet ved å blokkere skipsfart ved Kertsjstredet. Det har vi nå sett at de har kapasitet til å gjøre, og ved å stramme skruen på den måten har russerne en stor påvirkningsmulighet. Ukraina har stor skipsfart gjennom stredet, og en blokkering vil ramme Ukraina kraftig økonomisk, sier Flikke.

– Er det noen av partene som har noe å vinne på dette?

– Det kan jeg ikke se. Eskalering vil kunne utløse nye sanksjoner mot Russland, der flere allerede er innført, og det vil ikke Russland tjene på, sier han.