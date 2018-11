PROTESTER: Konservative muslimer demonstrerer i Tunis i august, etter at presidenten har tatt til orde for å endre straffeloven slik at homofili avkriminaliseres og at kvinner og menn får like arverettigheter. Foto: FETHI BELAID / AFP

Tunisia tvinger homofile til å ta «anal-test»

UTENRIKS 2018-11-21T21:34:31Z

ISTANBUL (VG) Ydmykende og smertefulle undersøkelser brukes mot mistenkte homofile i Tunisia for å finne ut om de er «vant til sodomi».

Nilas Johnsen

Publisert: 21.11.18 22:34

Rettighetsgrupper i det nordafrikanske landet advarer mot at homofile risikerer at deres telefoner beslaglegges, og at meldinger, bilder og kontakter blir gjennomgått, for å finne ut om de har hatt sex med menn.

Dersom det er mistanke, presses de til å ta en såkalt «anal-test» utført av en lege, til tross for at disse kan være helseskadelige, og heller ikke er brukelig som bevis. I mange tilfeller er menn blitt dømt for å ha hatt homofil sex, selv om undersøkelsene har vært negative.

Det kommer frem i en rapport fra Human Rights Watch (HRW). Amna Guellali, Tunisias direktør i HRW, mener politiet bryter tunisiske lover om rett til privatliv.

– Myndighetene bør ikke legge seg bort i folks private seksuelle praksis, eller brutalisere og ydmyke dem under dekke av å håndheve diskriminerende lover, sier Guellali.

– Tunisia bør avskaffe sine utdaterte anti-sodomi-lover og respektere alles rett til privatliv, fortsetter hun.

Ble utsatt for vold

Seks menn er intervjuet om disse undersøkelsene. Én av mennene, en 32 år gammel ingeniør, hadde sendt meldinger med en mann for å avtale et stevnemøte, men da han møtte mannen ble han mishandlet av tre menn som angrep ham for å være homofil.

Da han skulle anmelde forholdet, ble marerittet forverret. I stedet for å bli behandlet som et offer, ble han beordret til å ta en test for å finne ut om han var «vant til sodomi».

– Måten jeg ble behandlet på var uforståelig. Hvordan hadde de rett til å invadere mine mest intime kroppsdeler, spør mannen i rapporten.

















1 av 7 STRAFFBART: Human Rights Watch har laget disse tegningene for å vise hvordan politiet ransaker hjem og mobiltelefoner, og presser mistenkte til å ta en ydmykende undersøkelse, for å håndheve loven mot homofili. HRW

«Skammer du deg ikke»?

Andre forteller om politietterforskere og dommere som ydmyker dem allerede før den fornedrende undersøkelsen, ved å si at de burde skamme seg, er urene og farlige for landet.

Tunisia har lover som gjør homofil sex straffbart med inntil tre års fengsel, men har samtidig tatt inn nye paragrafer i grunnloven fra 2014, som beskytter individets privatliv og menneskeretter.

I 2017 ble 71 menn dømt for homofili, mens 53 er blitt dømt ved utgangen av oktober 2018, melder gruppen Shams, som jobber for homofiles rettigheter.

– Ettersom LHBTI-organisasjoner har begynt å snakke høyt om rettigheter, så har stigma og homofobi økt, sier advokat Mounir Baatour i Shams til The Guardian .

Nylig har et lovforslag blitt lagt frem om å avkriminalisere homofili. Det ble forslått sammen med andre lovendringer for å styrke likestilling i landet, noe som skapte protester fra konservative islamister.

Kritikk fra FN

FNs menneskerettsråd har uttalt at Tunisia må slutte med de omtalte «anal-testene», noe som har fått Tunisia til å love at slike bare skal gjøres ved samtykke. Men å nekte samtykke til en slik test kan bli tolket som at man vedgår straffskyld for homofili.

Direktør i The Governance Group og ekspert på Tunisia, Joachim Nahem, mener det vil ta tid å endre lov og praksis i Tunisia.

– Det er et etterslep på gamle lover og politipraksis i Tunisia, men grunnloven fra 2014 er uten tvil den mest menneskerettsvennlige i Midtøsten. Jeg mener loven mot homofili trolig vil bli endret. Den kan være grunnlovsstridig og bryter antageligvis med Tunisias forpliktelser under FNs menneskerettskonvensjon, sier Nahem til VG.

– Det foregår heller ingen politisk kampanje mot homofile i Tunisia, slik man nylig så i Tanzania . I hovedstaden Tunis er det et relativt tolerant syn på homofile, selv om det ikke er sosialt akseptert i konservative områder, fortsetter han.