1 av 10 TOK FARVEL: Tidligere president George W. Bush frembrakte både latter og gråt da han holdt sin tale for faren, tidligere president George H.W. Bush. Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Gråtkvalt Bush tok farvel med faren: – Den beste faren en sønn kunne ha

UTENRIKS 2018-12-05T19:31:06Z

De fem gjenlevende presidentene kom onsdag sammen for å ta avskjed med George H.W. Bush. Begivenheten var et sjeldent politisk samlingspunkt i et splittet USA.

NTB

Publisert: 05.12.18 20:31 Oppdatert: 05.12.18 20:48

Minnegudstjenesten i USAs hovedstad var preget av temaer som forsoning, samarbeid og verdighet.

Bush senior døde i sitt hjem i Houston fredag , 94 år gammel. Han ble hyllet i en seremoni som både inneholdt tårer og humor.

Foruten president Donald Trump var de fire gjenlevende ekspresidentene – Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama – også til stede.

– Ingen kyniker

– Han var en stor og edel mann. Den beste faren en sønn eller datter kunne ha. I sorgen er det en trøst å vite at pappa igjen klemmer Robin, og holder mors hånd igjen, sa en gråtkvalt George W. Bush i minnetalen han holdt for sin far.

Han trakk også fram hvordan hans far hadde en evne til å se det beste i alle mennesker.

– Horisontene han så var lyse og håpefulle. Han var en optimistisk mann. Han satte karakter over meritt. Han var ingen kyniker. Han så etter det gode i alle mennesker – og han fant det, sa Bush.

George W. Bushs tale hadde også et humoristisk preg. Han fortalte hvordan faren hans kun hadde «to gir – full gass og søvn» og om den gangen han som 90-åring hoppet i fallskjerm.

Etter hoppet landet faren rett ved en kirke.

– Og som min mor sa, var nok det like greit. Bare for sikkerhets skyld, sa Bush junior til latter fra de fremmøtte.

Hyllet av flere

Flere politiske figurer med tilknytning til president Bush talte under minnegudstjenesten, blant dem Brian Mulroney, som var Canadas statsminister under Bushs periode, og som hadde et nært vennskap med presidenten.

Mulroney sa i sin tale at alle verdens ledere i Bushs presidentperiode ble møtt av en sann gentleman, mens senator Alan Simpson trakk fram hvordan president Bush satte landet foran seg selv, og ikke var redd for å krysse partilinjene og samarbeide med demokratene i opposisjon.

Kisten med George H.W. Bush sto i kongressbygningen før den ble brakt til Washington National Cathedral, der minnegudstjenesten ble holdt.

Skal bisettes torsdag

Bush skal torsdag bisettes fra universitetsbiblioteket i Texas som er oppkalt etter ham, og stedes til hvile på Bush-familiens gravsted. Der ligger også hans kone Barbara, som døde i april , begravd, samt datteren Robin som døde tre år gammel.

Til stede i Washington var også Storbritannias prins Charles, Tysklands regjeringssjef Angela Merkel, Jordans kong Abdullah og dronning Rania, og Polens tidligere president Lech Walesa og mange flere.