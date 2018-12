FIKK PRIS: Global Citizen World leader-prisen ble for første gang delt ut i kveld. Erna Solberg fikk prisen av Nelson Mandelas enke Graça Machel. Foto: Helge Mikalsen, VG

Erna Solberg ble hyllet før Beyoncé-konsert

JOHANNESBURG (VG) Før noen av verdens største stjerner entret scenen på Global Citizen-konserten i Sør-Afrika, ble statsminister Erna Solberg hyllet foran 80.000 publikummere.

Solberg er nå på den stjernespekkede konserten hvor det feires at det er 100 år siden Nelson Mandela ble født. Bare timer før superstjerner som Beyoncé, Eddie Vedder, Pharrell Williams og Chris Martin entrer scenen, var det statsminister Erna Solberg som måtte opp på podiet.

Hun ble av Nelson Mandelas enke Graça Machel tildelt en likestillingspris for sitt arbeid for likestilling, jenter og utdanning. Og mottok en enorm hyllest fra scenen i Johannesburg.

– Vinneren av årets Global Citizen verdensleder-pris er den fantastiske statsministeren i Norge Erna Solberg, sa Graça Machel fra scenen.

Det er første gang denne prisen deles ut. Machel understreket at Solberg får prisen for den innsatsen som Norge gjennom henne har gjort for at FN skal nå bærekraftsmålene.

– Hei, Johannesburg! sa Erna Solberg foran et publikum på 80.000.

– Denne prisen betyr veldig mye for meg, understreker den norske statsministeren.

– Jeg vil dedikere denne prisen til alle dere som jobber for likestilling, sa den norske statsministeren.

Machel understreket at Solberg får prisen for den innsatsen som Norge gjennom henne har gjort for at FN skal nå bærekraftsmålene og jenters rett til utdanning. Machel sa hun hadde besøkt en grunnskole like ved konsertarenaen hvor hele 20 av jentene er gravide.

– Nå må vi snart slutte å feire Madiba. La oss brette opp ermene og begynne å jobbe med likestilling og menneskerettigheter, sier Machel.

– De er barn, hvordan kan vi tillate at det skjer?

- Fortjener prisen

Til VG sier Erna Solberg:

– Den kom ikke overraskede. Jeg fikk vite at jeg fikk denne prisen for noen uker siden. Og jeg synes Norge fortjener den fordi vi har vært ganske kreative når det gjelder å finne gode løsninger. Norge gir for eksempel ekstra penger via Verdensbanken når land viser at de satser på helse og utdanning.



