HARD: Russlands president er sterkt kritisk til USAs opptreden i striden rundt INF-avtalen. Foto: Alexei Nikolsky / TT NYHETSBYRÅN

Putin legger missil-press på USA

UTENRIKS 2018-12-05T13:20:59Z

Truer med utvikling av nye raketter hvis USA trekker seg fra INF-avtalen.

NTB

Publisert: 05.12.18 14:20

Russlands president Vladimir Putin truer med å utvikle nye mellomdistanseraketter dersom USA trekker seg fra INF-avtalen. USA mener Russland har brutt avtalen.

– Først ga den amerikanske parten uttrykk for sin hensikt om å trekke seg fra avtalen. Deretter begynte de å lete etter noe som rettferdiggjør det, sa Putin onsdag til russiske nyhetsbyråer.

– USAs beslutning om å skrote INF-avtalen betyr at Washington har bestemt seg for at USA «må ha disse våpnene». Russlands svar vil være: Vi vil gjøre det samme, sa Putin.

USA og Sovjetunionen skrev i 1987 under på avtalen.

– Avtalen er en av de viktigste bærebjelkene for å opprettholde strategisk stabilitet og internasjonal sikkerhet, sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova.

USA og NATO slo tirsdag fast at Russland har brutt avtalen ved å utplassere en ny type raketter kalt SSC-8. Rakettene kan ifølge NATO bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel. Etter NATOs utenriksministermøte i Brussel tirsdag fikk Russland frist på 60 dager til å slå retrett i konflikten om de nye rakettene.

Avtalen forbyr raketter med rekkevidde fra 500 til 5.500 kilometer. Russland hadde lenge benektet eksistensen av SSC-8-rakettene, men senere innrømmet at de finnes. Landet hevder imidlertid at rekkevidden er like under den som forbys av INF.

USAs president Donald Trump kunngjorde tidligere i år at USA vil trekke seg fra INF-avtalen. Han anklaget da ikke bare Russland, men også Kina, som ikke har skrevet under på avtalen, for å ha brutt den.