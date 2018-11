Har funnet levninger i ni år gammel drapssak i Danmark

UTENRIKS 2018-11-22

Dansk politi bekrefter at de har funnet levninger etter Lisbet Nielsen, som forsvant sporløst i 2009.

Publisert: 22.11.18 09:55 Oppdatert: 22.11.18 10:17

Levningene av den danske kvinnen ble i helgen funnet i et skogsområdet i nærheten av Tirstrup flyplass, omtrent 44 kilometer fra Aarhus. I en pressemelding torsdag morgen bekrefter politiet at de pårørende er varslet.

Politiet mente tidlig at hun ble drept, og året etter at hun forsvant sporløst fra sin bolig i oktober 2009, ble hun erklært død til tross for at hun ikke var funnet.

Hennes tidligere samboer ble pågrepet og siktet på drapet, men kort tid senere tok han sitt eget liv i fengsel, og drapet havnet derfor aldri i retten. Politiet sier at det nye funnet ikke har gitt politiet grunnlag til å etterforske i andre retninger.

– Det er en meget tragisk sak, som nå har fått et punktum. Rettsmedisinere vil nå forsøke å finne en dødsårsak, men det kan bli svært vanskelig, da vi foreløpig kun har enkelte deler, som har ligget i mange år, sier politiinspektør René Raffo.

Politiet fortsetter å søke etter flere levninger i det aktuelle området.