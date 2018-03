ERKLÆRER SEIER: Matteo Salvini seilte etter valget opp som den mest sannsynlige statsministeren i Italia. Foto: STEFANO RELLANDINI, REUTERS, NTB SCANPIX

Salvini erklærer seier etter valget i Italia

NTB

Publisert: 05.03.18 09:55 Oppdatert: 05.03.18 13:03

Ytre høyrelederen Matteo Salvini sier han har rett og plikt til å danne ny regjering i Italia etter at partiet hans ble det største på høyrefløyen.

Salvini er leder for Ligaen, eller Lega, et ytre høyreparti som har markert kraftig motstand både mot innvandring og EU.

– Vi har rett til å styre, og det er vår plikt, sa Salvini på en pressekonferanse mandag.

Han sa også at han er stolt over å være populist, og at børsene ikke behøver være bekymret for valgresultatet.

I tillegg framholdt han at euroen er en feiltakelse som «til slutt» vil forsvinne.

Opptellingen av stemmene pågikk fortsatt mandag, men resultatene så langt viser at Ligaen har fått nesten 18 prosent av stemmene, noe som gjør det størst av de fire partiene i høyrekoalisjonen.

For fem år siden fikk partiet kun 4 prosent.

På forhånd var det ventet at mer moderate Forza Italia , som ledes av eksstatsminister Silvio Berlusconi, ville bli størst på høyresiden. Forza Italia ligger an til å få knapt 14 prosent av stemmene.

Til sammen har høyrekoalisjonen 37,5 prosent av stemmene, men det er ikke nok til å danne en regjering med parlamentarisk flertall.

Salvini har utelukket et samarbeid med Femstjernersbevegelsen, som ligger an til å få 32 prosent av stemmene.