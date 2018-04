Ti personer er foreløpig funnet omkomne etter hotellet raste. Foto: AFP

Ti omkom i hotell-kollaps i India

Publisert: 01.04.18 09:41 Oppdatert: 01.04.18 10:17

Minst ti personer er døde etter at en bil kjørte inn i et hotell i byen Indore, som fikk den fire etasjer høye bygningen til å kollapse.

Hendelsen skal ha skjedd lørdag 21:30 lokal tid.

– To kvinner og åtte menn, som antas å ha vært ansatte og gjester, omkom, opplyser politisjefen i millionbyen, Sanju Kamle.

I tillegg er ti andre personer funnet i live i det sterkt nedslitte, drøye 60 år gamle hotellet, melder NTB.

Tilstanden til to av dem skal være kritisk, ifølge Kamle.

Ifølge CBS skal ytterligere én være skadet. Opp til fem personer kan fortsatt være fanget i ruinene, sier en representant for myndighetene til CBS.

Indore er den største byen i delstaten Madhya Pradesh, sentralt i India. Avisen Times of India skriver at hotellet ligger i et travelt område, med blant annet et større busstopp og flere spisesteder.