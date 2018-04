Forsvarsministeren: Våre styrker er i krig

Her skyter norske soldater en antatt selvmordsbomber fra terrorgruppen IS idet han kjører i stor hastighet mot en gruppe irakiske styrker.

De unike videobildene som Forsvaret nå har frigitt viser den dramatiske virkeligheten norske soldater står overfor ved frontlinjen i Irak .

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener videoen viser hverdagen for de norske styrkene i den krigsherjede landet.

– Dette viser at våre styrker er i krig. De trener og støtter nasjonale styrker som skal øke sikkerheten for innbyggerne i Irak, sier Bakke-Jensen til VG.

Norge har siden mai 2015 deltatt i en amerikansk-ledet koalisjon som kjemper mot terrorgruppen IS i Irak. Koalisjonsstyrken består av mer enn 60 land. Norge er en del av kjernegruppen.

Ifølge Forsvaret deltar ikke norske styrker i kamphandlinger, men Forsvarets egne videobilder avslører en brutal virkelighet:

Det er 21. september 2017. De norske soldatene fra Telemark bataljon befinner seg på en høyde utenfor Anah i det vestlige Irak. Samtidig kjemper irakerne fra hus til hus inne i byen. De møter kraftig motstand fra rundt 150, godt utstyrte IS-krigere.

På en monitor i et pansret kjøretøy følger norske soldater en bil som i stor hastighet kjører mot en avdeling med irakiske styrker. I bilen befinner det seg en antatt selvmordsbomber fra IS.

– Planen var at vi ikke skulle utsette oss for direkte kamphandlinger, og tok derfor stilling på en høyde utenfor, men irakerne ble opptatt av det som skjedde inne i byen, og mistet fokus på flankene, sier styrkesjef Terje Bruøygard til VG.

Som sjef for Telemark Bataljon var Bruøygard til stede under oppdragene og fungerte som rådgiver for irakiske offiserer.

Bilen nærmer seg en tankbil med drivstoff, men før IS-krigeren kan sprenge seg selv og de irakiske styrkene i luften, åpner de norske soldatene ild. Forsvarets videobilder viser hvordan kulene fra de norske maskingeværene slår inn i bilen. Deretter sprenges kjøretøyet i luften.

På videoopptaket høres samtalen mellom de to norske soldatene som kommenterer resultatene av ildgivningen:

– Der sprengte han.

– Bra jobbet. Spot on. Jævlig bra jobbet.

Det var NRK som først omtalte bildene som Forsvaret nå har offentliggjort.

Den dramatiske hendelsen skjedde bare få dager etter at soldatene fra Telemark bataljon ankom frontlinjen. Planen var at de skulle ha en tre ukers treningsperiode, men offensiven mot IS er fremskyndet med flere måneder. Nordmennene får 48 timer på å gjøre seg klare til et av de mest krevende oppdragene norske soldater har stått i.

– Vi ble kastet inn i en storoffensiv ingen hjemme i Norge var forberedt på, sier Bruøygard.

Ifølge styrkesjefen er angrepet som blir avverget denne septemberdagen bare en smakebit på hva som venter de norske styrkene de neste ukene. Koalisjonsstyrken består av rundt 10.000 mann og 400 kjøretøy, støttet av store luftstyrker.

Samtidig er IS godt forberedt på offensiven. Byer og veier er rigget med miner, veibomber og eksplosiver. Bilbomber venter overalt. Dekk og oljedammer er klargjort til å settes fyr på. Det er gravd vollgraver.

Mellom 3000 og 4000 IS-soldater er rede til å dø for å forsvare restene av «kalifatet».

Ved ett tilfelle går en veibombe av bare 100 meter fra de norske soldatene. Samtidig gjennomfører koalisjonen bombetokt fra luften. Når soldatene ruller ut soveposene, lyses nattehimmelen opp av bomber og artillerigranater.

– Da vi dro fryktet vi mest at det skulle bli seks kjedelige måneder, men kampene hadde et mye større omfang enn vi noen gang har opplevd. Det var helt vanvittig. Jeg har ikke sett så mye krig før. Og jeg har vært med på litt av hvert, sier Bruøygard.

Han bekrefter at norske soldater avfyrte skudd fire ganger i løpet av offensiven, men understreker at dette kun ble gjort for å forsvare norske eller irakiske styrker.

Både forsvarsministeren og styrkesjefen presiserer at alle oppdrag utført av nordmenn ble gjort i henhold til mandatet som var gitt.

– Det er en del av mandatet at de norske soldatene skal forsvare seg selv og irakiske styrker dersom de blir angrepet, sier Bakke-Jensen.

Bruøygard sier at grunnen til at Forsvaret nå velger å offentliggjøre videoopptakene er at de vil være åpne om hva de gjør.

– Det er ikke så mange som har vært klar over vår rolle eller at norske styrker deltok i de mest intense krigshandlinger på mange år, sier Bruøygard.

