ALLIERTE: Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzija snakker med den syriske FN-ambassadøren Bashar Jaafari under møtet i sikkerhetsrådet natt til onsdag norsk tid.

Russland: Amerikanske missiler mot Syria vil bli skutt ned

Toini Thanem

NTB

Publisert: 11.04.18 09:57

UTENRIKS 2018-04-11

USA og Russland hindret hverandre i å få gjennom sine resolusjoner i møtet med FNs sikkerhetsråd. Partene har fortsatt ikke kommet til enighet, og det er stor usikkerhet rundt hva som kommer til å skje.

Den russiske ambassadøren i Libanon, Alexander Zasypkin, sier at alle amerikanske missiler som skytes mot Syria vil bli skutt ned, og at oppskytningsstedene vil bli angrepet, skriver Reuters.

Russland er Syrias president Bashar al-Assads mektigste allierte.

Samtidig går den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol ut og advarer om at det kan komme luftangrep mot Syria i løpet av de neste 72 timene .

USA og Russland stanset hverandres Syria-resolusjoner

Natt til onsdag norsk tid ble det avholdt et møte i FNs sikkerhetsråd. Der satte USA og Russland ned foten for hverandres forslag om en gransking av det påståtte kjemiske angrepet i Syria. Dermed ble ingen av dem vedtatt.

Til sammen stemte sikkerhetsrådet over tre forskjellige resolusjonsforslag.

Det begynte med at USA la fram sitt forslag, som ble stanset da Russland brukte vetoretten sin. Det var tolvte gang Russland benyttet seg av vetoretten i FNs sikkerhetsråd for å blokkere en resolusjon som hadde det syriske regimet som mål, skriver AFP.

Etter avstemningen om USAs resolusjonsforslag la Russland fram en alternativ resolusjon. Heller ikke denne gikk igjennom, ettersom kun seks land, inkludert Kina og Russland, stemte for.

Til slutt la Russland fram nok et forslag, som også ble nedstemt.

USA: – Vi strakk oss langt

Det var på forhånd ventet at Russland ville legge ned veto mot USAs forslag, ettersom de tidligere tirsdag uttalte at det inneholdt «visse uakseptable elementer».

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier den amerikanske resolusjonen innebar at etterforskningspanelet som skulle granske kjemiske angrep i Syria skulle være uavhengig, upartisk og profesjonelt, noe hun ikke mener det russiske forslaget innebærer.

– Russlands resolusjon gir Russland selv muligheten til å velge etterforskere og deretter vurdere utfallet. Det er ikke noe uavhengig ved det, sa Haley.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzija anklaget på sin side USA for å ønske at resolusjonen deres skulle bli nedstemt.

– De ville at den skulle bli nedstemt for å rettferdiggjøre bruk av makt i Syria, sier han.

OPCW til Syria

Som følge av det russiske vetoet har OPCW kun mandat til å slå fast hvorvidt et kjemisk angrep har funnet sted i Syria, og ikke hvem som var ansvarlig for det.

Russlands andre forslag for kvelden vakte heller ikke stor begeistring fra amerikansk side. Haley sa resolusjonen ikke ville føre til noe som helst, fordi den kun ba OPCW om å gjennomføre granskingen som allerede er i gang.

– OPCW har allerede mandat til denne undersøkelsen, men Russlands tekst tar sikte på å detaljstyre granskingen, sa hun.

OPCW varslet tidligere tirsdag at de ville sende eksperter til Douma for å granske om et kjemisk angrep fant sted der lørdag 7. april, etter at både Russland og Syria sa de ville gi ekspertene tilgang til byen.

Russland har imidlertid antydet at dette er unødvendig, ettersom russiske eksperter allerede har vært der og fastslått at de ikke så noen tegn til at det var brukt kjemiske våpen i byen.

Diskuterer mulige militære handlinger

USAs president Donald Trump og hans vestlige allierte diskuterer mulige militære handlinger for å straffe Assad etter det antatte giftgassangrepet.

Tirsdag avlyste Trump en planlagt tur til Latin-Amerika denne uken for å kunne fokusere på Syria-hendelsen. Mandag advarte han om en «rask og kraftig reaksjon» for de ansvarlige bak angrepet.

Russland på sin side nekter for at det har vært snakk om bruk av kjemiske våpen, og sier at bruk av militærmakt vil få alvorlige konsekvenser.

Tirsdag opplyste Nato-sjef Jens Stoltenberg til NRK at forsvarsalliansen er i dialog med USA om reaksjoner.

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt hva som vil skje.

