LA NED VETO: Tirsdag avholdt FNs sikkerhetsråd et møte der de stemte over resolusjoner i forbindelse med det antatte kjemiske angrepet i Syria.

Russland la ned Syria-veto - eksperter frykter USA-angrep

Publisert: 10.04.18 22:52

Trump har varslet at USA står overfor viktige valg etter det som trolig var et kjemisk angrep i den syriske byen Douma. Dersom de går til militært angrep vil det får store konsekvenser, mener Russland-ekspert.

– Det er snakk om menneskeheten, og det kan ikke tillates å skje, sa Donald Trump under en pressekonferanse mandag.

Det han siktet til var det angivelige gassangrepet mot den syriske byen Douma i Øst-Ghouta på lørdag. USAs forsvarsminister, Jim Mattis, ville samtidig ikke utelukke muligheten for amerikanske militære angrep mot regjeringen i Syria .

Tirsdag opplyser Nato-sjef Jens Stoltenberg til NRK at forsvarsalliansen er i dialog med USA om reaksjoner.

Vil finne ut hvem som står bak

Det er kun lokale kilder i det opprørskontrollerte Douma som har opplyst om giftangrepet, dette er ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Derfor har Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) annonsert at de vil sende eksperter til Syria for å undersøke om det har blitt brukt kjemiske våpen.

Tirsdag kveldt avholdt også FNs sikkerhetsråd et møte der de stemte over tre forskjellige forslag. Et av forslagene var at FN skulle opprette et panel som skulle bistå OPCW i å fastslå hvem som står bak det angivelige kjemiske angrepet, ikke bare om det ble brukt kjemiske våpen. Russland la imidlertid ned veto mot forslaget - landets 12. veto mot en Syria-resolusjon.

Historieprofessor ved Universitetet i Bergen og Midtøsten-ekspert, Knut Vikør, mener eventuelle undersøkelser vil være avgjørende.

– Det er jo for eksempel et spørsmål om det er snakk om klorgass eller saringass. Saringass er i større grad forbudt.

Han tror imidlertid ikke USAs reaksjon vil kunne endre situasjonen i særlig grad.

– Regimet ser nå ut til å være i ferd med å få kontroll i Douma, og vil nok på sikt kunne overvinne opprørsstyrkene. USA vil nok ikke kunne hindre det syriske regimet fra å ta det som står igjen av Douma, selv om de måtte ønske det.

Vikør stiller seg derfor tvilende til om USA i det hele tatt vil strekke seg så langt som å prøve å intervenere.

– Skummelt

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Russland-ekspert, mener det er bra at OPCW ønsker å sende profesjonelle til Syria for å undersøke det angivelige giftgassangrepet. Hun mener at det er vanskelig å feste lit til konklusjoner fra både Russland og USA.

– En del vestlige land har konkludert ganske fort med at det er Assad som står bak angrepet. I Syria er situasjonen så komplisert at man ikke har fått på plass internasjonale inspektører og folk som kan få på det rene hva slags type gassangrep det er. Det problematiske med Russlands opptreden er at de på autopilot slår fast at terrorister står bak, og ikke regimet.

Hun mener også det er skummelt dersom USA velger å utføre et amerikansk angrep på de syriske styrkene.

– Da står vi overfor en stedfortrederkrig mellom Russland og USA i Syria. Hovedgrunnen til Russland for å støtte det syriske regimet er også at den typen regimeendringspolitikk USA har stått for de siste 15 årene ikke skal utøves mer.

Wilhelmsen mener Russland har investert så mye i Syria at de ikke vil sitte å se på dersom USA går inn for å fjerne Assad.

– Det er derfor Russland er i Syria, for å hindre et sånt scenario.