MØTE: Donald Trump lagde før diplomat-krisen eskalerte planer om et møte med Vladimir Putin. Foto: Susan Walsh / TT / NTB Scanpix

Kreml-rådgiver: Trump inviterte Putin til Det hvite hus

Publisert: 02.04.18 16:15 Oppdatert: 02.04.18 17:28

UTENRIKS 2018-04-02T14:15:37Z

Ifølge Kreml-rådgiver Juri Usjakov, foreslo USAs president Donald Trump at Vladimir Putin skulle komme til Det hvite hus da de to snakket sammen på telefonen i mars.

Det melder AFP.

Allerede da den amerikanske presidenten ringte Putin og gratulerte ham med valgseieren i Russland den 20. mars, lagde de to presidentene planer om et toppmøte.

– Vi kommer trolig til å møtes i en ikke altfor fjern framtid, sa Trump da, og omtalte telefonsamtalen med Putin som «veldig god».

Men siden Putins valgseier i mars, har spenningen mellom de to landene eskalert. Ifølge Kreml-rårdiveren Juri Usjakov, har ikke USA og Russland hatt en eneste forberedende samtale siden da.

Dette på grunn av diplomat-krisen som fulgte forgiftningen av en tidligere spion i Storbritannia , fortalte han, ifølge Bloomberg.

Håper Putin fortsatt er invitert

Mandag går Usjakov ut og forteller at det ikke bare var snakk om et hvilket som helst møte eller en telefonkonferanse - ifølge ham, hadde Donald Trump invitert den Russiske presidenten til Washington.

– Da våre presidenter snakket i telefonen, foreslo Trump å ha møtet i Washington i Det hvite hus, sier Usjakov mandag i følge Bloomberg, og fortsetter.

– Jeg håper ikke amerikanerne vil gå vekk fra deres forslag om å diskutere mulighetene for å holde møtet.

Trump bekrefter

I mars sa Trump at han vil møte russeren for å diskutere våpenkappløp, Ukraina, Nord-Korea og Syria.

Ifølge The Chicago Tribune bekrefter pressesekretær Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus at Trump inviterte Putin til Washington under telefonsamtalen, men hun sier Det hvite hus var «blant flere potensielle møtesteder».

– Som presidenten selv bekreftet den 20- mars, timer etter sin siste samtale med president Putin, hadde de to diskutert et bilateralt møte i en ikke så fjern fremtid holdt på flere potensielle møtesteder, inkludert Det hvite hus, sa hun.