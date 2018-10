BLE HENRETTET: Bildet viser en båre som dødsdømte fanger legges på når de skal henrettes med en dødelig injeksjon, slik Rodney Berget ble i natt. Foto: HO / TEXAS DEPARTMENT OF CORRECTIONS

Storebroren ble henrettet i 2000 – i natt sto Rodney for tur

UTENRIKS 2018-10-30T06:56:22Z

18 år etter at storebroren ble henrettet i Oklahoma, led drapsdømte Rodney Berget samme skjebne i Sør-Dakota. Det ble den første henrettelsen i delstaten på seks år.

Publisert: 30.10.18 07:56

Rodney Berget (56) hadde ifølge nyhetsbyrået AP innrømmet sin rolle i drapet på Roland Johnson (63), som jobbet ved fengselet hvor han sonet i 2011.

Utsatt

Den opprinnelige planen var at Berget skulle få dødelig injeksjon klokken 13.30 norsk tid mandag. Henrettelsen ble imidlertid utsatt, etter at USAs høyesterett mottok en anmodning morgenen samme dag.

Anmodningen om utsettelse kom fra advokat Juliet Yackel, men Berget ba retten om å avvise den, ifølge AP.

Han skal tidligere ha sagt til advokaten at hun ikke har hans tillatelse til å sende inn noe til retten, da han ikke ønsker å motsette seg henrettelse, skriver nyhetsbyrået.

I natt norsk tid ble han henrettet.

Dødsdømt i Japan: Blir henrettet uten forvarsel

Mislykket fluktforsøk

56-åringen er den andre i familien som ble dødsdømt. Storebroren Roger ble henrettet i Oklahoma i 2000.

Det var i april 2011 at Berget og medinnsatt Eric Robert drepte den 63 år gamle fengselsbetjenten i forbindelse med et mislykket fluktforsøk.

De to slo Johnson med et rør, før de pakket inn hodet hans i plast. Robert tok på seg klærne til fengselsbetjenten, og gikk mot utgangen mens han trillet en vogn foran seg.

På vognen sto det plassert to kasser – én av dem med Berget inni. Robert og Berget kom seg ubemerket gjennom den første utgangen, men ble deretter stoppet og avslørt av en annen fengselsbetjent.

Robert ble henrettet i oktober 2012.

Les også: 40 år med henrettelser i USA

Ny giftblanding

Henrettelsen av Berget ble delstatens første på seks år, og den fjerde siden dødsstraffen ble gjeninnført i 1976.

Sør-Dakota er en av 31 amerikanske stater som fortsatt har dødsstraff. I fjor var det 23 henrettelser i USA , hvorav syv av dem ble gjennomført i Texas. Giftsprøyten er fortsatt den primære henrettelsesmetoden i alle de praktiserende statene.

I august fikk Carey Dean Moore en giftsprøyte i Nebraska . Denne inneholdt stoffet fentanyl, et syntetisk opioid som førte til over 20.000 overdoser i 2016, ifølge The Guardian. Dette er første gang stoffet har blitt brukt i en henrettelse i USA.