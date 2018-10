REAGERER: Både finansminister Kristian Jensen (t.v.) og statsminister Lars Løkke Rasmussen fra danske Vestre slår tilbake mot USA etter rapporten om sosialisme i Skandinavia. Foto: Nils Meilvang / Scanpix Denmark

Danmarks finansminister om Trump-rapport: – Det er vanvittig

Politikere i Danmark reagerer på Trump-administrasjonens rapport som bruker de nordiske landene som skrekkeksempler på sosialisme. De lover reaksjoner.

Trump-administrasjonen publiserte denne uken en drøyt 70-sider lang rapport om ulempene ved sosialisme, «The Opportunity Costs of Socialism », der de peker på blant annet Norge og Norden.

Som eksempler på hvor galt det kan gå med sosialismen, bruker Det hvite hus Venezuela, Kina under Mao Zedong, Sovjetunionen og Skandinavia som eksempler.

VG omtalte rapporten søndag, der norske økonomieksperter kalte noen av påstandene for «litt tullete» . Mandag er det flere politikere i Danmark som reagerer, og som lover tilsvar til USA fra offisielt hold.

Finansminister Kristian Jensen (V) kaller rapportens påstander om Danmark og Norden «tudetosset», som betyr «noe så uhensiktsmessig at det virker vanvittig og ugjennomtenkt».

– Det er vanvittig og et uttrykk for at man enten bevisst eller på grunn av at de er totalt amatører, har misforstått hva slags liberal markedsøkonomi det er i Danmark, sier Jensen til Danmarks Radio, og fortsetter:

– Saken er at vi har en regulert, men veldig fri markedsøkonomi, og at vi på en rekke punkter faktisk er et mer fritt land i Danmark enn i USA.

– Vil si i fra

Finansministeren lover at både regjeringen og den danske ambassade i Washington vil si i fra til USA.

– Selvfølgelig vil vi reagere. Det skal vi overfor våre samarbeidspartnere i USA, og si «Stopp, vi finner oss ikke i dette her». De aller fleste amerikanere har et meget positivt bilde av Danmark og vet godt at vi er en fri markedsøkonomi. Det som skjer, er at Trump bruker Danmark i sin valgkamp fram mot mellomvalgene. Det synes vi ikke han skal få lov til, og derfor sier vi fra, sier Jensen til DR.

Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kommentert rapporten. I et innlegg på Facebook skriver han at han «når som helst er klar til å konkurrere med amerikanerne om hvem som har den beste samfunnsmodellen.»

«Jeg vet at Danmark vinner hver gang. I motsetning til USA, har vi i Danmark funnet en god balanse mellom frihet og felleskap», skriver statsministeren.

«Ja, vi betaler mye i skatt (og skattene kunne gjerne vært litt lavere)», men så får vi så mye igjen for det.»

Rapporten konkluderer med at om amerikanerne hadde innført nordisk politikk som på 1970-tallet, hadde BNP vært nesten 20 prosent lavere enn i dag.

– Dette er politisk propaganda, uten forskningsmessig rot i det hele tatt. Dette er like sant som en Trump-tweet. Man kan ikke ta påstanden seriøst, uten kildehenvisning eller forutsetninger, sa førsteamanuensis på BI, Per Espen Stoknes, til VG.