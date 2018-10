BREXIT: Forhandlingene mellom Storbritannia og EU ser ut til å være fastlåste, etter at det ikke ble noen enighet under forhandlingene i helgen. Foto: Reuters/ Yves Herman

Brexit er hovedtema under kveldens EU-toppmøte

I kveld møtes stats- og regjeringssjefene i EU samles til toppmøte i Brussel hvor brexit skal diskuteres.

Partene kom ikke til enighet i forhandlingene om Storbritannias fremtidige forholdt til EU under helgens hastemøte. I kveld skal stats- og regjeringssjefene i EU samles til et møte i Brussel, og brexit er hovedtema.

EUs president Donald Tusk har bedt Storbritannias statsminister Theresa May om å komme med konkrete forslag til hvordan de kan komme til en enighet i brexit-forhandlingene, før kveldens EU-toppmøte i Brussel.

Møtet starter med en arbeidsmiddag onsdag klokken 18 og varer til torsdag.

En avtale om det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU må snart være klar, slik at de resterende EU-landene skal rekke å ratifisere den før brexit skal gjennomføres i mars neste år.

– Ingen grunn til optimisme

Tirsdag sa Tusk at han ser få lyspunkter i forhandlingene, etter at partene ikke kom til enighet etter søndagens hastemøte mellom brexitminister Dominic Raab og EUs sjefforhandler Michel Barnier.

– Rapporten jeg fikk fra Michel Barnier i dag, om hvordan det går med forhandlingene, gir meg dessverre ingen grunn til optimisme før onsdagens EU-møte om brexit, sier EU-president Tusk tirsdag.

Flere EU-land er nå i gang med forberedelser til at Storbritannia kan komme til å forlate unionen uten en avtale.

– Men det at vi forbereder oss på et scenario uten en avtale må ikke under noen omstendigheter føre oss bort fra å gjøre vårt ytterste for å komme fram til den beste mulige avtalen, sier EU-presidenten.

Vil utsette overgangsperioden

Barnier sier de behøver mer tid for å komme fram til en avtale.

– Vi trenger mer tid til å komme opp med en omfattende avtale, og oppnå de avgjørende fremskrittene vi trenger for å fullføre forhandlingene om Storbritannias uttrekking, sa Barnier etter helgens forhandlinger.

Onsdag formiddag foreslår han å utsette brexits overgangsperiode med ett år, melder nyhetsbyrået AFP . Partene ble enige om at overgangsperioden skulle vare frem til 31. desember 2020. I praksis vil Storbritannia være medlem av det indre marked og tollunionen i overgangsperioden.

Dilemma om irskegrensen

Både EU-siden og britisk side bekrefter etter at det fortsatt er spørsmål om grensen mellom EU-landet Irland og britiske Nord-Irland som skaper problemer i samtalene.

Når Storbritannia forlater EU, blir Irland EUs yttergrense mot Storbritannia. Begge partene ønsker en avtale som unngår en «hard» grense mellom Irland og Nord-Irland, men Storbritannia ønsker i tillegg å ikke fortsatt delta i det indre markedet og EUs tollunion. Ifølge The Guardian skal Raab ha nektet å signere under på en avtale om irskegrensen søndag.

Ifølge britisk presse skal regjeringen ha foreslått en midlertidig tollunion med EU som en del av løsningen på spørsmålet om irskegrensen, skriver NTB. Det har skapt frykt blant brexit-forkjempere for at Storbritannia skal bli bundet fast i en tollunion med EU på ubestemt tid.

Press på hjemmebane

Storbritannias tidligere brexitminister David Davis, som i sommer trakk seg fra regjeringen i protest mot Mays brexit-strategi, skriver i avisen The Sunday Times at de siste planene hennes er «fullstendig uakseptable».

Både konservative brexitforkjempere og brexitforkjempere og nordirske unionspartiet DUP nå mobiliserer mot regjeringen.

Partiet frykter at May går med på et kompromiss med EU som vil innebære at Nord-Irland forblir en del av EUs indre marked, slik at man unngår en «hard» grense mot EU-landet Irland. Dersom statsminister går med på en slik avtale, kan DUP komme til å stemme mot regjeringens statsbudsjett senere i oktober.

May er avhengig av DUP for å ha flertall i Parlamentet og risikerer at regjeringen faller, dersom hun følger sin egen brexit-strategi.