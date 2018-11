MOTSTANDERE: Stacey Abrams og Brian Kemp under en debatt i Atlanta 23. oktober. Foto: JOHN BAZEMORE/ TT NYHETSBYRÅN

Demokratene beskyldt for å hacke velgerlister

Det demokratiske partiet i Georgia blir etterforsket for hacking. Av den republikanske kandidaten.

I en kort uttalelse på nett, annonserte Georgias administrasjonssjef Brian Kemp at Det demokratiske partiet i delstaten er under etterforskning for datakriminalitet.

«Etter et mislykket forsøk på å hacke delstatens system for registrering av velgere, igangsatte administrasjonssjefen etterforskning av Det demokratiske partiet i Georgia lørdag kveld», står det i uttalelsen .

Både FBI og departementet for innenriks sikkerhet er informert o etterforskningen. Det ble ikke oppgitt noen detaljer om hva hackingen skal innebære, eller dokumentasjon på anklagene.

Brian Kemp er ikke bare Georgias administrasjonssjef (eller «secretary of state», som det heter). Han er også Republikanernes kandidat som guvernør i delstaten.

Registreringer stoppes

Stacey Abrams, demokratenes guvernørkandidat, var rask til å slå tilbake mot anklagene.

«Han er desperat etter å få samtalen vekk fra sine egne feil, sin manglende evne til å gjøre sine plikt og det faktum at han er en del av et riksdekkende system av valgfusk», sa Abrams i et intervju med CNN.

Som administrasjonssjef har Kemp ansvaret for gjennomføringen av valg i Georgia. Han blir selv beskyldt for å bruke valgsystemet til å motarbeide demokratene.

Velgere som ikke stemmer ved et valg, blir automatisk slettet fra listene. Til sammen har Kemps kontor fjernet 1,4 millioner velgere fra listene siden 2012.

Kemp har også innført et krav om at informasjonen i registreringspapirene og ID-dokumenter er nøyaktig like. En skrivefeil eller manglende apostrof er nok til at registreringen stoppes. Over 50.000 registreringer er suspendert på grunn av denne regelen.

– Falske anklager

«Brian Kemps grove påstander er 100 prosent usanne, og denne såkalte etterforskningen var ukjent for Det demokratiske partiet i Georgia før en valgkampmedarbeider på Kemps kontor offentliggjorde uttalelsen i dag», sier lederen for demokratene i Georgia, Rebecca DeHart i en uttalelse.

Det er ikke første gang Kemp kommer med påstander om hacking. Etter presidentvalget i 2016, anklaget han departementet for innenriks sikkerhet for å forsøke å komme seg forbi delstatsadministrasjonens brannmur .

Den gangen skyldtes anklagen en misforståelse.

«Det var en anklage basert på manglende forståelse for hvordan internett virker», sier Neil Jenkins ved departementet for innenriks sikkerhet til Buzzfeed .