OMTALTE BOMBEBREV: Da Donald Trump møtte velgerne sine i Wisconsin onsdag kveld tonet han ned ordbruken sin kraftig. Årsak: De skremmende funnene i New York tidligere på dagen. – Enhver form for trusler om politisk vold er et angrep på demokratiet, sa USAs president til stor jubel fra salen. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump-biograf til VG: – Han banker inn terror i velgerne

MOSINEE, WISCONSIN (VG) Han tas imot som en helt. Det blir en ny folkefest. Men presidenten bruker rallyene til å spre frykt hos sine supportere, mener Trump-biograf Michael D’Antonio.

Trump reiser landet rundt for å omfavne republikanske kandidater før mellomvalget 6. november. Men valgkamp-rallyene handler sjelden om kandidatene. De handler om ham.

Og supporterne hans elsker det. Selv i denne flyhangaren på Central Wisconsin Airport, i den lille byen Mosinee med under 4000 innbyggere, er mannen som bygde seg et navn på Manhattan deres store helt.

Han kommer rett etter «My Way», til enorm hyllest. «Four more years», «four more years», «four more years», roper de.

Utenfor var det tusenvis av supportere i kø, flere timer før presidenten landet med Air Force One fra Washington D.C.

– Dette er Trump-karavanen, sier en Trump-tilhenger til VG, og peker bortover den lange rekken av mennesker bortover gresslettene.

Nesten alle har røde MAGA-capser eller T-skjorter.

Dette er mellomvalget i USA USA holder valg annethvert år. Siden presidenten velges for fire år, gjelder mellomvalget bare Kongressen, guvernører og lokalvalg. Valget holdes første tirsdag i november, i år 6. november. Nasjonalforsamlingen Kongressen har to kamre: Representantenes hus og Senatet. I år er alle medlemmene av Representantenes hus og en tredel av senatorene på valg. Senatorene velges for seks år og medlemmene av Representantenes hus for to år. Hver av USAs 50 delstater har to senatorer og et antall medlemmer av Representantenes hus som står i forhold til folketallet. I Representantenes hus er det til sammen 435 plasser. Det er 100 medlemmer av Senatet. I år er 33 senatorer på valg: 23 demokrater, åtte republikanere og to uavhengige som politisk ligger nærmest Demokratene. I dag er 51 av senatorene republikanere, mens 49 er demokrater eller uavhengige. Også i Representantenes hus har Republikanerne flertall.

Men denne iskalde kvelden i Wisconsin har Trump tonet ned ordbruken sin kraftig, etter de skremmende funnene i New York tidligere på dagen.

– Enhver form for trusler om politisk vold er et angrep på demokratiet, sier Trump, før han legger til:

– Se, jeg prøver å være snill! Vi får håpe det fortsetter.

Trumps godkjent-rating i det amerikanske folk er bedre enn på lenge.

Nye meningsmålinger viser også at det ikke nødvendigvis er noen gigantisk, blå, demokratisk bølge som sveiper over landet. Senatet blir trolig fortsatt rødt.

Og Trump ser nå en sjanse til å beholde det republikanske flertallet i Representantenes Hus også.

Derfor lyver han mer enn normalt, sier eksperter som følger ham tett.

– Donald Trumps eneste interesse akkurat nå er det kommende valget, som han frykter vil føre til at demokratene vinner kontrollen over Representantenes Hus og gir dem makten til å undersøke hans administrasjon, sier Trump-biograf Michael D' Antonio til VG.

– Derfor frykter han ansvarlighet og er desperat for å unngå det. Han vil si og gjøre alt for å banke inn terror i velgerne, og få dem til å stemme på grunnlag av den terroren. Sannhet, enhet, fred og anstendighet er ikke i Trumps interesse, og det vet han, og derfor vil han ikke omfavne det, lyder D'Antonios harde analyse.

Her er noen av Trumps usannheter og løgner den siste tiden:

# Han har sagt at det er ukjente individer fra Midtøsten i migrantkaravanen som går gjennom Mexico, men innrømmet at «det er ingen bevis, men det kan være det».

# Han sier at demokratene ønsker åpne landegrenser og at de vil gi innvandrere alt de ønsker, inkludert luksusbiler fra Rolls Royce. I natt sa at han det med Rolls Royce var ment som en spøk. I stedet serverte han en løgn om at demokratene - akkurat nå - oppfordrer flere karavaner om å komme til USA .

# Han har sagt at hans administrasjon ser på nye skattekutt til middelklassen som kan innføres før valget, til tross for at Kongressen ikke er samlet på lenge. I natt norsk tid sa han at kuttene kommer senere.

# Han sa at det pågår opptøyer i byer i California i protester mot innvandringsbølgen, men ingen har sett eller rapportert om opptøyer.

# Han benekter i et Wall Street Journal-intervju at hans administrasjon har innført tariffer i det hele tatt, selv om de har gjort det på stål, aluminium, vaskemaskiner og solpanel, samt ytterligere 250 milliarder dollar på kinesiske importvarer.

# Han sier at de ulike militærkontraktene med Saudi-Arabia skaper én million arbeidsplasser i USA, et tall som blir større hver gang han snakker om det. Det startet med 40.000.

Men Trump-supporterne bryr seg ikke. Da VG spør Jenny Wroblewski (45) og Andy Lemmer (39) om Trumps løgner, forsvarer de presidenten.

– Han sier det han tenker på, selv om det ikke er politisk korrekt, sier Wroblewski.

– Han er ingen typisk politiker. Men jeg vil ha en president som gjør det han sier at han skal, sier Lemmer.

De har gitt opp å komme inn. De har slått seg til ro i campingstolene de har tatt med. De ser Trump på storskjermen.

– Det Trump gjør for dette landet er fantastisk. Vi har sterk økonomi. Trump står opp for grensene våre. Han står opp for landet vårt. Tidligere presidenter har ikke gjort det, mener Lemmer.

Ikke alle er enige. Vi møter servitrisen Megan Shebelski på jobb ved Mosinee Café i byens hovedgate.

– Jeg synes det som skjer i dette landet er forferdelig. Vi har en president som konsekvent går etter de svake. Jeg har ikke ord. Vi kan bedre etter dette. Jeg gleder meg til å stemme.