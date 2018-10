MØTTE RUSSLAND: Statsminister Erna Solberg fortalte norsk presse om møtet med den russiske statsministeren Dmitrij Medvedev fredag ettermiddag. Foto: Alf Bjarne Johnsen, VG

Solberg møtte Medvedev: Vil ha Russland med på hav-satsing

BRUSSEL (VG) For første gang siden Krim-krisen har statsministrene fra Norge og Russland hatt direkte samtaler. Erna Solberg tok opp faren for massedrap i Syria og inviterte Russland med på hav-satsing.

Publisert: 19.10.18 16:36

Den norske statsministeren sier til VG at situasjonen til Frode Berg, den spionsiktede nordmannen som sitter fengslet i Moskva, ikke ble tatt opp som tema i den korte samtalen med Russlands statsminister Dmitrij Medvedev .

Sist de to statsministrene møttes var i Sotsji under OL i februar 2014, altså før Russland annekterte Krim.

– Vi hadde bedt om en samtale for å trekke Russland med i den globale diskusjonen om bærekraftig forvaltning av hav og våre fiskeriressurser. Dette er et godt område for Norge og Russland og samarbeide med internasjonalt, sier Solberg.

Vil snakke mer med russerne

Den norske statsministeren sier at hun ønsket å trekke den russiske statsministeren med i prosjekter som Norge akkurat nå er opptatt av.

Og nå ønsker hun mer politisk dialog med Russland:

– Vi har hatt mindre politisk dialog de siste årene, og vi ønsker nå mer politisk dialog om felles områder av interesse for Norge. Jeg snakker mye internasjonalt om hvordan Russland og Norge samarbeider, blant annet om uttak av felles naturressurser, og at vi håndterer ulovlig fiske, sier Solberg.

Tok opp Syria

Hun dro ikke den lange listen av kritikk mot Russland fra vesten, som annekteringen av Krim og uroen i Ukraina, fordi møtet var så kort.

– Men jeg tok opp Syria og den kritiske situasjonen som er i Idlib, og den humanitære katastrofen som truer om vi ikke finner en politisk løsning, sier Erna Solberg.

– Hvilke problemsaker ønsket Medvedev å ta opp med deg?

– Han kom først og fremst for å lytte til det jeg hadde lyst å si, siden det var vi som ba om en samtale. De har registrert at vi mener det er viktig.

– Var han kritisk til den store NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge?

– Nei. Det var ikke et så langt møte som tillot en vegg til vegg diskusjon av alle temaer, sier Solberg.