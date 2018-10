MINNESTUND: Mens etterforskere fortsatt forsøker å fastslå motivet bak skolemassakren, ble ofrene minnet i byen Kertsj fredag. Foto: AP / NTB scanpix Foto: AP Photo

Titusener tok farvel med ofre for skolemassakre på Krim-halvøya

Mange lot tårene strømme under minneseremonien for de 20 som ble drept under skolemassakren i byen Kertsj på Krim-halvøya.

Rundt 20.000 mennesker deltok på fredagens seremoni, som ble ledet av både russisk-ortodokse og muslimske religiøse ledere.

– Vi vil ikke snakke, vi vil gråte. Historien til Krim-halvøya vil bli delt i to – før og etter 17. oktober, sa Krim-halvøyas øverste politiske leder Sergej Aksjonov i sin tale på Lenin-plassen i sentrum av byen.

– Vi må være sterke, vi må være modige, sa han videre.

Sergej Aksionov plasserte en rød rose foran hver av kistene, før de skulle bringes til byens kirkegård. Bilder av ofrene var plassert på bord dekket av røde duker.

Ofrene skal begraves på det russiske fastlandet, ikke på Krim-halvøya, som Russland har annektert fra Ukraina .

Leter etter motiv

18 år gamle Vladislav Rosljakov tok sitt eget liv etter at han onsdag gikk til angrep på elever på sin egen skole. Han rakk å ta med seg 20 i døden og såret over 40. Etterforskere forsøker fortsatt å finne fram til motivet og hvorvidt Rosljakov planla angrepet alene.

Mange av de sårede ble påført skader da Rosljakov sprengte en bombe og de ble truffet av metallsplinter og andre gjenstander. Seks av dem er overført til sykehus i Moskva, og for flere er tilstanden fortsatt svært alvorlig.

Blant dem som deltok på fredagens seremoni, var hundrevis av elever, blant dem en ung kvinne i rullestol som ble såret i angrepet.

– Ble mobbet

Ei 15 år gammel jente som hevder å være 18-åringens ekskjæreste, har fortalt at han snakket om å hevne seg på grunn av mobbing.

Rosljakov skal ha fortalt henne at han ble ydmyket av andre elever fordi han var annerledes, og at han ofte havnet i konflikt med folk rundt ham. Han sa også at han ønsket å dø, opplyser jenta til russiske medier.

Ifølge den russiske avisen Kommersant vokste 18-åringen opp i en relativt fattig familie og med en funksjonshemmet far. Avisen skriver at moren tilhører Jehovas vitner, en organisasjon som er forbudt i Russland.

President Vladimir Putin har uttalt at skolemassakren, som er den verste i sitt slag i russisk-kontrollert territorium, skyldes «globalisering» og en trend som begynte i USA.

Flere medier har sammenlignet masseskytingen med skolemassakren ved amerikanske Columbine High School i 1999, der 13 mennesker ble drept.