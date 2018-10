RØRBOMBE: Dette bildet viser pakken som ble sendt til CNN, og som ifølge FBI inneholdt eksplosiver Foto: CNN/AFP

Pensjonert politimann slo alarm om bombepakke

UTENRIKS 2018-10-25T20:16:46Z

Da den pensjonerte politimannen så nyhetene onsdag kveld, ringte han rett til bombegruppen i New York.

Publisert: 25.10.18 22:16 Oppdatert: 25.10.18 22:38

Politiet sier på en pressekonferanse sent torsdag kveld norsk tid at innbyggerne i New York er trygge, og at det ikke er noen pågående trusler etter at flere Trump-kritikere og demokrater de siste dagene har mottatt pakkebomber i posten.

Totalt ti pakker blir nå analysert. En av dem ble sendt til Hollywood-skuespilleren Robert De Niro.

Under pressekonferansen bekreftet politiet at en pensjonert politimann så på nyhetene onsdag kveld, da han la merke til at bombepakken som ble sendt til CNNs lokaler i New York, lignet veldig på en pakke han hadde skannet for produksjonsselskapet til skuespilleren dagen i forveien.

Den pensjonerte politimannen ringte da direkte til bombegruppen i New York. Nå får han ros for å ha varslet sine tidligere kolleger.

– Jeg vil takke ham for at han gjorde jobben sin, sier James O’Neill i New York-politiet på pressekonferansen.

FBI-topp Bill Sweeney sier at de har jobbet med å undersøke til sammen ti mistenkelige pakker, som blir behandlet som mistenkelig eksplosiv pakke. Sweeney kunne bekrefte at det hvite pulveret i noen av pakkene, inkludert den som ble adressert til CNN, ikke utgjør en biologisk trussel.

Pakkene skal ha blitt sendt til ulike adresser i blant annet New York, Los Angeles og Delaware.

Har ikke funnet flere

Flere amerikanske medier har torsdag kveld sitert anonyme kilder på at etterforskere mener flere av pakkene er sendt fra Florida, men dette ville ikke FBI kommentere på pressekonferansen.

Bill Sweeney understreker at enhver enhet blir ansett og behandlet som potensielt farlig, og blir behandlet deretter til noe annet er bevist.

Politiet kunne også fortelle at flere i postvesenet har lett etter flere mistenkelige pakker, men ikke har funnet noe de siste åtte timene.

På onsdag bekreftet Secret Service i en pressemelding at det ble oppdaget en mistenkelig pakke adressert til Hillary Clinton sent tirsdag kveld. Senere ble en pakke nummer tre, adressert til tidligere president Barack Obama, funnet av personell i Washington D.C. I løpet av onsdagen kom det flere meldinger om en rekke andre høyprofilerte demokrater som skal ha mottatt lignende pakker.

– Dette er definitivt terror. Det er bruk av vold for å gjøre politisk innflytelse, sier byens borgermester Bill de Blasio under pressekonferansen.