REDDET: Denne lille gutten ble rammet av det syriske regimets bomber som falt over Øst-Ghouta i Syria onsdag. Bildet er tatt av en aktivistgruppe i Damaskus-forstaden som har vært under angrep de siste fem dagene. Foto: Uncredited / TT / NTB scanpix

Helseorganisasjon om legene i Øst-Ghouta: – Må prioritere dem som har størst sjanse for å overleve

Publisert: 23.02.18 04:18

De kraftige angrepene på Damaskus-forstaden i Syria fortsetter for femte dag på rad. For hvert døgn som går blir det stadig mer utfordrende for legene i område å ta hånd om de skadede.

Minst ti ambulanser er bombet, mange sykehus har blitt angrepet og flere av dem er ute av drift. Samtidig er sykehusene som fortsatt er oppe og går, overfylt, sier Mohammed Katoub, talsperson for helseorganisasjonen Syrian American Medical Society (SAMS).

Legen befinner seg i Tyrkia, men han har kontinuerlig kontakt med sine kollegaer som jobber iherdig på bakken i det beleirede området i Øst-Ghouta. Organisasjonen samarbeider med 17 ulike helsesentre der.

På grunn av kritisk mangel på medisiner og annet utstyr, har helsepersonell i den opprørskontrollerte enklaven måttet ta svært vanskelige valg de siste dagene, forteller han.

– Antall leger er svært få sammenlignet med antall pasienter som kommer inn hver dag. Dessverre har det blitt slik at legene må prioritere dem som har størst sjanse for å overleve. Mange av de skadede dør på sykehuset fordi legene ikke rekker å hjelpe dem, sier han.

Bruker gamle medisiner

Samtidig har beleiringen av området ført til at leger har sett seg nødt til å bruke medisiner som har gått ut på dato, skriver CNN . Syriske myndigheter har nemlig ikke godkjent leveringen av nye forsyninger .

– Det har over lang tid kommet lite medisiner inn til området, men nå er det ingenting som kommer inn, sier Katoub, som forklarer at det er gamle bedøvelsesmedisiner som blir brukt.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har også advart om at sårede i Øst-Ghouta mister livet fordi de ikke får behandling tidsnok.

VG har vært i kontakt med noen av legene i det bomberammede området, men på grunn av arbeidspresset kan de ikke snakke med journalister, får vi opplyst.

Katoub forteller videre at bombene setter brann på veiene, noe som også skaper utfordringer når pasienter skal fraktes fra et sted til et annet.

– Problemet er at når et sted bombes så kommer ikke legene frem, både fordi bombingen varer over lengre tid og fordi veiene er i brann. Mange som kunne ha blitt reddet dør dessverre i ruinene, sier han.

Innbyggerne bes flykte

Torsdag kveld slapp den syriske hæren flygeblader over Øst-Ghouta og ba innbyggerne om å flykte for sin egen sikkerhet. Samtidig opplyser de at området er omringet av den syriske hæren på alle kanter, melder NTB.

Samtidig loves innbyggerne som forlater området beskyttelse, mat og medisinsk hjelp, og ifølge flygebladene skal de få returnere til sine hjem «så snart terrorisme er bekjempet».

Flygebladene ligner de som ble sluppet over de opprørskontrollerte områdene i Aleppo, før området ble stormet av regjeringsstyrker i desember 2016.

Syrias FN-ambassadør Bashar al-Ja'afari sa torsdag at Ghouta blir en ny Aleppo.

La ned veto mot våpenhvile

Minst 400 sivile har de siste fem dagene mistet livet under bomberegnet, blant dem 95 barn, ifølge eksilgruppen SOHR. Samtidig er minst 1200 personer såret i den syriske forstaden med en befolkning på omtrent 400.000.

Torsdag kveld norsk tid samlet FNs sikkerhetsråd seg for å behandle et resolusjonsforslag fra Sverige og Kuwait om å innføre 30 dagers våpenhvile i hele Syria. Forslaget åpnet for humanitær hjelp og evakuering av syke og skadede.

Russland skal imidlertid ha lagt ned veto mot resolusjonen, ifølge The Guardian.

Den russiske FN-ambassadøren Vassily Nebenzia omtaler forslaget som «urealistisk», og understrekte samtidig viktigheten av Russlands støtte til president Bashar al-Assad.

Fakta Øst-Ghota Forstad til hovedstaden Damaskus med cirka 400.000 innbyggere. Før krigen startet bodde der rundt to millioner mennesker i distriktet.

Under kontroll av ulike opprørsgrupper siden 2013. Flere av gruppene kriger mot hverandre.

Beleiret av Syrias regjeringshær med støtte fra Iran, libanesiske Hizbollah og Russland.

Innbyggerne lider under alvorlig mangel på mat og medisiner, og området blir daglig utsatt for luftangrep.

31. desember 2017 fikk omsider syriske Røde halvmåne evakuere 31 innbyggere til medisinsk behandling ved sykehuset i Damaskus. Over 750 personer står på venteliste.

Ingen nødhjelp slipper inn, med svært få unntak: 14. februar leverte Verdens helseorganisasjon (WHO) 10.000 medisinske behandlinger. Kilder: WHO, NTB

Øst-Ghouta er kontrollert av ulike opprørsgrupper, blant dem radikale islamistiske grupper, og har siden 2013 vært beleiret av president Bashar al-Assad styrker og deres allierte. Det betyr at ingen nødhjelp slipper inn, ei heller mat, vann og medisiner.

Det syriske regimet legger skylden på opprørerne for at tusener av kvinner og barn har blitt drept.

VG var i Syria i januar og fikk nei fra Assad-regjeringen , i likhet med alle andre medier, til å slippe inn i Øst-Ghouta.