SUPERMANN: Ordfører Robert Biedron (42) har lansert nye klistremerker for byen Slupsk, som ligner på Supermann-logoen. Mye i byen har endret seg siden han overtok for fire år siden.

Ble banket opp – nå styrer Robert (42) byen

Publisert: 30.06.18 10:06

SLUPSK (VG) Homofile Robert Biedron (42) ble banket opp på gaten i det konservative katolske Polen. Nå er han ordfører, og elsket av folket i hjembyen.

Å gå sammen med Robert Biedron gjennom gågatene i den mellomstore polske byen Slupsk, er som å slå følge med en Hollywood-stjerne. Vi kommer aldri mer enn et par meter før noen kommer løpende bort med et «Ordfører, ordfører! Kan vi ta en selfie med deg, vær så snill?».

Etter fire år i ordførerstolen er den sølvhårete, alltid like smilende Biedron blitt en superkjendis som er enormt populær blant velgerne. Det var slett ikke opplagt at det var slik det skulle bli.

POLEN NEST VERST I EU LGBTI-interesseorganisasjonen Rainbow kartlegger hvert år hvordan det er å leve som ikke-heterofil i ulike land i Europa, og sammenfatter det i en rangering. De «beste i klassen» i Europa er (i synkende rekkefølge) Malta, Belgia, Norge, England og Finland. Det verste landet er Aserbajdsjan. Armenia og Tyrkia er også helt nederst på listen. I oversikten over de 28 EU-landene, ligger Polen nest nederst på 27. plass, kun i Latvia er forholdene for LGBTI-mennesker verre. (Kilde: Rainbow Europes kartlegging 2018 )

Unik i Polen

42-åringen var den første, og er fortsatt den eneste, åpent homofile folkevalgte politikeren i det svært konservativt katolske Polen.

Her vektlegger myndighetene tradisjonelle familieverdier som det viktigste i samfunnet, og homofobi er svært utbredt.

At Biedron er en pioner, er det ingen tvil om, og det har kostet ham dyrt, forteller han VG fra det imponerende ordførerkontoret.

Da han for et tiår siden var medlem av det polske parlamentet, ble han banket opp flere ganger, og han gikk etter hvert rundt i konstant frykt for nye voldelige angrep. Han opplevde også at partneren hans, en kjent advokat som ikke var åpent homofil, mot sin vilje og uforberedt ble «outet» i en fjernsynsdebatt, og det av sin motdebattant, Polens likestillingsminister.

« Jag talar lite svenska, men inte så bra», avbryter Biedron seg selv, og kaster et lurt blikk bort på sine skandinaviske gjester.

Det viser seg at grunnen til at Biedron og partneren gikk på svenskkurs i 2015, var at de forberedte seg til å søke asyl i Sverige. Det var året da det erkekonservative Lov- og rettferdighetspartiet (Pis) gjorde et brakvalg. «De sa vi var perverse, pedofile og syndere. Det var virkelig ille», forteller han.

Nå er han glad for at han likevel ble.

Annerledesbyen Slupsk

Biedron har satt sitt preg på byen på så mange måter. Utenfor inngangen står det pedagogiske skilt med illustrasjoner over alt som kommunen bruker penger på i budsjettet. Ved foten av trappen er det en rød sofa, et møbel ordføreren gjerne tar med seg ut i byen, slik at han invitere innbyggerne til å sette seg ned for en prat.

Bildet av pave Johannes Paul II som hang på det historisk ladede ordførerkontoret, røyk med en gang ateisten Biedron startet i jobben. «Særlig her i Slupsk burde vi ikke gi noen religioner forrang, fordi vi er en mangfoldig by», forteller han.

Folket elsker ham. Mellom 65 og 80 prosent av innbyggerne planlegger å stemme på ham ved neste ordførervalg om fire måneder, viser meningsmålingene. Oppsiktsvekkende er det fordi Polen regnes som det nest verste landet for homofile å bo i hele EU, viser en ny kartlegging fra LGBTI-interesseorganisasjonen Rainbow .

– Hva gjør Slupsk så annerledes? spør VG.

– Hvis du er et forbilde, kan du påvirke folk til å akseptere ulikheter, eller du kan spre fremmedfrykt og sneversyn. I Slupsk velger folk nå å være åpne og tolerante, i motsetning til hva folk andre steder i landet har valgt. Men jeg er sikker på at en dag, så vil denne endringen som har skjedd i Slupsk, komme i resten av Polen også, sier Biedron.

Ville ta livet sitt

Biedron beskriver sin egen livshistorie som «lykkelig», men sier samtidig at den langt fra er representativ for hvordan det er å være homofil i Polen.

– Her enten skjuler folk sin seksuelle orientering, eller så forteller de det kun til familien. Det forblir uansett alltid en hemmelighet blant kun de aller nærmeste.

Som ung gutt kjente også Bideron på det vonde utenforskapet. Han vurderte å ta sitt eget liv, sier han.

– Jeg tenkte «hva slags liv kan nå dette egentlig bli, der jeg aldri kan være meg selv, aldri elske?»

I dag er han ikke i tvil om at slaget han har kjempet som en av Polens få profilerte homoaktivister, har vært verdt det.

– Folk er stolte over å ha en slik ordfører, nå. Ikke minst betyr det enormt mye at jeg hver dag får e-poster med meldinger fra unge på 14-15-16 år, som sier de er takknemlige for at de har noen de kan se opp til. Selv om de kanskje blir kalt stygge ord, så vet de at det finnes noen der ute som er åpent homofil og som har suksess både i arbeids – og privatlivet. Jeg har en partner jeg elsker, jeg er lykkelig, jeg lever i verdighet. Jeg ser at min lykke har blitt en lykke også for andre, og min verdighet gir verdighet til andre.

«Polens Las Vegas»

Slupsk er med sine 100.000 innbyggere ikke en veldig stor by i polsk målestokk, men stedet har likevel blitt berømt etter at Biedron tok over.

«Slupsk er Polens Las Vegas», flirer han, mens han byr på kaffe og frukt i det nygotisk innredede rådhuset.

Hver eneste lørdag valfarter folk fra hele landet hit for å gi sitt «ja» foran den populære ordføreren, som har blitt et symbol på et annerledes, mer moderne og åpent Polen.

Nå har pågangen av giftelystne blitt så stor at Biedron har sett seg nødt til å begynne med gruppebryllup for å rekke over alle. Fra og med denne helgen vier han 10 og 10 par sammen, for første gang i polsk historie, sier han stolt.

Men sin egen livsledsager får han ikke gifte seg med. Det gjør vondt, vedgår ordføreren.

– Sist lørdag viet jeg et par som var så lykkelige at de gråt av glede. Jeg gråt sammen med dem, av glede, men også i sorg over at jeg ikke selv kan gifte meg personen jeg elsker. Partneren min og jeg gir så mye til dette landet, og det er så urettferdig at ikke vi kan gifte oss, testamentere til hverandre eller ligge ved siden av hverandre på kirkegården når vi dør. Det er 2018! Vi har bodd sammen i 16 år, og myndighetene later som om de ikke engang ser oss!

– Når tror du vil kan se homofile gifte seg i Polen?

– Snart. Fordi frigjøring er ustoppelig. Frigjøring av kvinner, av folk med annen hudfarge, av LGBTI-mennesker, det kan ikke stoppes. Når du kommer ut av skapet og du føler friheten, så vil du aldri tilbake. Myndighetene kan kalle meg ei skrulle, de kan si at jeg er pervers, at jeg er en synder, men uansett: Jeg føler den friske luften av frihet og kjenner hvor glad jeg er for å være meg selv. De vil aldri kunne stoppe meg.