MAKTKAMP: Innenriksminister Horst Seehofer fra det bayerske CDU har sagt sjefen, Angela Merkel, midt i mot, og vil presse igjennom en «masterplan» for innvandring mot hennes vilje. FOTO: Scanpix Foto: Markus Schreiber / TT NYHETSBYRÅN

Asylplan kan velte Merkels regjering

Publisert: 19.06.18 13:18 Oppdatert: 19.06.18 13:39

UTENRIKS 2018-06-19T11:18:38Z

MÜNCHEN ( VG) Folk på gaten i München gir full støtte til «sin» innenriksminister Horst Seehofer i den bitre asylstriden med Angela Merkel..

Sommervarmen brer seg over de sørlige deler av Tyskland , men det er på ingen måte feriemodus i tysk politikk.

Igjen er det krise i Merkels regjering, og nå dreier det seg om asylpolitikk, nærmere bestemt om hvorvidt Tyskland skal kunne avvise flyktninger ved landegrensen, uten å involvere andre lands myndigheter først.

Mandag ettermiddag ble det kjent at landets innenriksminister Horst Seehofer har gitt Europas mektigste kvinne og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, to uker på seg til å komme til en felles asylpolitisk løsning med andre EU-land.

Hvis ikke Merkel lykkes i det, vil innenriksminister Horst gi grensepolitiet ordre om å nekte migranter og flyktninger innreise til Tyskland.

Migrantstopp-støtte i sør

I Bayern har den konservative CSU-toppen Seehofer stor støtte. Når VG besøker München er det mange som gjerne vil dele sin mening om den pågående krisen.

På det tradisjonsrike serveringsstedet Hofbrauhaus kjøler Herbert Mossburger seg på et ølkrus med selskap av kona og svigerfaren.

– Seehofer har rett. Det kommer altfor mange flyktninger til at det kan forsvares, og langt flere enn dem vi klarer å integrere. De som skal komme, må jobbe, og slik er det ikke i dag, mener Mossburger ( 46).

FAKTA: Frist på to uker EU holder toppmøte 28.–29. juni, og her vil EUs asylpolitikk være et viktig tema. Ifølge nyhetsbyrået DPAs kilder vil Merkel komme med en kunngjøring 1. juli der hun redegjør for hvilke avtaler som eventuelt er inngått med EUs andre medlemsland for å stanse ulovlig innvandring. ( Kilde: NTB)

Kan bli nyvalg

Merkel er redd for at en proteksjonistisk «Tyskland først» - linje vil gjøre det enda vanskeligere å bli enig med de andre EU-landene om et samarbeid for å løse migrantutfordringene.

Seehofer, derimot, sier at dersom man ikke innfører avvisningsregelen står «hele det europeiske samarbeidet på spill, så vel som samholdet i Tyskland.», skriver han i et innlegg i mandagens utgave av Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dersom Seehofer innfører bortvisningen av flyktinger mot sjef Merkels vilje, forventes det at Merkel kommer til å sparke han fra regjeringen. Et brudd mellom Merkels CDU og Bayern- søsterpartiet CSU kan velte hele regjeringen, og dermed kaste Tyskland ut i nyvalg.

PSSST! Flyktningbåt fra havn til havn 630 migranter som ble plukket opp av redningsskipet Aquarius, har fått flyktingdebatten i Europa til å blusse opp de siste ukene. Italia og Malta nektet å lå båten legge til kai, og fikk sterk kritikk av blant andre Frankrike for det. Nå har Spania tatt imot migrantene. ( Kilde: NTB)

Kan bli nyvalg

Når Seehofer tør å sette både egen jobb og regjeringen på spill for denne saken, er det fordi han har et viktig delstatsvalg i vente, og en hard asylpolitikk er sett på som CSUs nøkkel til å sikre at velgerne i Bayern ikke går til det høyrepopulistiske og svært innvandringskritiske utfordrerpartiet Alternativ for Tyskland ( AfD) .

Nær Münchens Marienplatz mener Helmut Tsankel, kledd i tradisjonsrike lederhosen og grønn vest, at det slett ikke er dårlig for landet å gå til urnene igjen.

– Nyvalg tenker jeg er en bra ting! Da kan jo folk selv få sjansen til å bestemme, og kanskje velger de en helt annen til å styre landet, sier 65-åringen til VG.

AfD i skyggene

München-mannen Tsankel synes Seehofer som politiker soleklart er å foretrekke fremfor Merkel i Berlin, men avslører at hans stemme ikke går til CSU i det kommende delstatsvalget.

– Jeg har egentlig ikke pleid å stemme, men i høstens valg skal jeg gjøre det likevel. Jeg skal stemme på AfD. De har en mer radikal linje i innvandringspolitikken, og det mener jeg er nødvendig. Endelig kom det et parti som ristet litt opp i det etablerte, sier 65-åringen til VG.