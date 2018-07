KONTROVERSIELL: USAs president splitter det amerikanske folket i flere spørsmål. Foto: Jonathan Bachman / TT NYHETSBYRÅN

13 ganger president Trump har trampet i klaveret

Publisert: 22.07.18 14:30

UTENRIKS 2018-07-22T12:30:34Z

Denne ukens Putin-møte er på ingen måte den eneste gangen den amerikanske presidenten har skapt kontrovers. – Strategisk, sier statsviter.

Donald Trump sjokkerte en hel verden med oppsiktsvekkende uttalelser under valgkampen i 2016. Som da han parodierte en handikappet, eller rystet med sine uttalelser om kvinner .

Men også etter innsettelsen har den elskede og hatede presidenten sjokkert - og kommet unna med det.

– Trump har siden begynnelsen formidlet et budskap om at det er han mot eliten. Derfor er han avhengig av kontroverser for å skape sinne og raseri, sier historiker og USA-ekspert Hallvard Notaker.

Her er tretten eksempler:

1. Sterke reaksjoner etter Putin-støtte

Da Trump møtte den russiske presidenten på et toppmøte i Helsingfors mandag, sa Trump at han «ikke ser noen grunn til at Russland var ansvarlig» for innblanding i det amerikanske valget i 2016.

På denne måten avviste han det som er en oppfatning blant amerikansk etterretning.

Dette fikk både Trump-tilhengere og motstandere til å reagere kraftig. Deriblant Trump-vennlige Fox News .

Tirsdag gikk derimot Trump ut og trakk tilbake uttalelsen:

– Setningen skulle være: «Jeg ser ingen grunn til hvorfor det ikke skulle være Russland», hevder han.

2. Opphever tiltak mot klimaendringer

Trump har kalt klimaforskningen for «svindel» - og tydeliggjort at USA vil slutte å følge Parisavtalen .

– Hvis vi skal tre inn i avtalen igjen, blir det på USAs betingelser, har han sagt.

Presidenten har opphevet en rekke miljøreguleringer og tiltak mot klimaendringer som ble innført under Obama-administrasjonen.

Flere internasjonale ledere har påpekt at Parisavtalen ikke kan reforhandles og har bedt Trump forbli i avtalen, blant annet statsminister Erna Solberg.

3. Vil straffe kvinner som tar abort

Under et intervju i valgkampen var Trump tydelig på at han ville straffe kvinner som velger å ta abort, til tross for et forbud.

Allerede i sin første uke som president signerte han en ordre som forbyr bruk av bistandspenger til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort.

De siste årene har flere stater innført nye regler og restriksjoner for å tvinge aborttallene ned.

Man regner med en mer konservativ retning, dersom Trump får godkjent sin nye dommer til USAs høyesterett .

4. Barna som ble skilt fra foreldrene

Den 7.mai sto Trumps justisminister Jeff Sessions på grensen og proklamerte USAs nulltoleranse overfor immigrantene. Han sa at dersom du «smugler inn et barn, så vil vi tiltale deg, og det barnet kan bli separert fra deg».

Siden dominerte skrekkhistoriene i nyhetskanaler og sosiale medier. Blant annet en om en ett år gammel baby som ble revet ut av hendene på sin mor.

2000 barn ble ifølge amerikanske myndigheter tatt fra foreldrene sine på grensen mellom Mexico og USA i løpet av seks uker. Gjenforening har i etterkant vist seg utfordrende.

5. Reklamerte for datterens klær på direktesendt TV

Trumps talskvinne, Kellyanne Conway, fikk kritikk for å ha brutt de føderale etikkreglene da hun oppfordret folk til å kjøpe klær fra Trumps datter, Ivanka Trumps kleskolleksjon.

Trump selv forsvarte datteren på Twitter etter at en varehuskjeden ville fjerne klesmerket fra sortimentet.

Da økte salget, selv om Business Insider hevder at mesteparten av klærne blir produsert i Kina - i strid med politikken til den amerikanske presidenten.

6. Omtalte nasjonalister som likeverdige ofre i Charlottesville

Lørdag 12. august 2017 ble tilsammen 34 mennesker skadet under en demonstrasjon i Charlottesville og én drept, da en bil kjørte inn i en folkemengde.

På en pressekonferanse svarte Trump med å fordele skyld både til nasjonalister og motdemonstranter.

– Vi fordømmer på sterkest mulig vis, denne grove oppvisingen av hat, fordommer og vold - på mange sider , sa Trump. Reaksjonene lot naturligvis ikke vente på seg .

7. Fremprovoserte kvinner til å marsjere mot han

I New York marsjerte over 200.000 kvinner i protest mot Trump på hans ettårsdag som president, 21. januar 2018.

– Jeg går i denne marsjen for å få opp øynene til folk for hva som skjer i landet vårt. Dette handler om kvinners rettigheter, sa en 15-årig New York-demonstrant til VG .

I relasjon til #Metoo-bevegelsen har Trumps behandling av kvinner også blitt behørig omtalt, blant annet hans tidligere affære med pornostjernen Stormy Daniels .

8. Vil ha innvandrere fra Norge, ikke «drittland»

Washington Post omtalte et møte i Det hvite hus, der Trump skal ha blitt frustrert da det ble snakk om å gjenopprette en beskyttelsesordning for innvandrere fra Haiti, El Salvador og afrikanske land.

Han skal ha beskrevet afrikanske land som «drittland» , og sagt at han heller ønsker seg innvandrere fra land som Norge.

Dette førte til en rekke reaksjoner fra afrikanske land.

– Jeg er den minst rasistiske personen du noen gang har intervjuet, svarte Trump da han møtte journalister på sin egen golfklubb i Florida.

9. Hisset på seg NFL-spillere

Donald Trump oppfordret i september 2017 til boikott og å sparke NFL-spillere som foretok antirasisme-protester, ved å ikke reise seg når nasjonalsangen spilles.

Trump sa krangelen handlet om patriotisme , men The New York Times mente det hele var et stunt fra Trumps side i forsøk på å appellere til velgerskaren, mens CNN omtalte det som en avledningsmanøver i en turbulent tid.

10. Utelukker ikke militære tiltak i Venezuela

Trump sjokkerer på en pressekonferanse der han sier at USA har mange alternativ mot Venezuela, et av dem er å bruke militær makt.

Venezuelas regjering blir stadig mer isolert internasjonalt, og det oljerike landet sliter med skyhøy inflasjon, kriminalitet og arbeidsledighet, noe som har ført til sterke opptøyer siste tiden.

Landets regjering kaller Trumps uttalelse for galskap.

11. Innreiseforbud for muslimer

Raskt etter at Trump ble innsatt som president, signerte han en ordre om å nekte syriske flyktninger og personer fra «land av bekymring», hovedsakelig med muslimske innbyggere, innreise til USA.

Forslaget har skapt store protester i og utenfor USA.

Føderale dommere har ved to omganger satt en stopper for innreiseforbudet, som siden er blitt omgjort og revidert flere ganger.

Et flertall av høyesterettsdommerne, fem av ni, besluttet i juni at innreiseforbudet bør opprettholdes .

12. – EU er like ille som Kina

USA har innført stål og aluminiumstoll som rammer EU, Canada og Mexico - og Norge. I et intervju med Fox News spør journalisten om det ikke ville vært bedre å stå sammen med allierte i EU mot Kina, istedenfor å stenge EU ute.

– Unnskyld meg. Den Europeiske Unionen er sannsynligvis like ille som Kina, bare mindre, svarer presidenten og kaller USAs handelsvilkår i EU for forferdelige.

Presidenten har også gått hardt ut mot Tyskland og andre EU-land for ikke å betale mer til NATO .

13. «You’re fired!»

Gjennom mediene fikk den tidligere FBI-sjefen James Comey sparken av den amerikanske presidenten . Flere politikere reagerer på at dette skjedde under etterforskningen av de påståtte båndene mellom presidentens folk og russiske myndigheter .

FBI-sjefen er ikke den eneste som har mistet eller gått fra jobben under Trump:

Minst 30 personer har blitt sparket, eller selv gått fra jobben i Trump-administrasjonen, ifølge ABC News .

Blant dem er sjefsstrateg Steve Bannon , sekretariatsleder Rob Porter, pressesekretær Sean Spicer, utenriksminister Rex Tillerson og helseminister Tom Price.

– Vanskelig å ta oppgjør med kontroversene

Man kan få et inntrykk av at reaksjonene mot Trump ikke får konsekvenser, dette er ikke USA-eksperten nødvendigvis enig i.

– Trump falt på meningsmålingene etter ulike uttalelser under valgkampen. Så lenge republikanerne ser seg tjent med å ha Trump som frontfigur og hans tilhengere i partiet er i flertall, er det vanskelig å ta et oppgjør med utspillene hans, forklarer Notaker.

– I Norge risikerer en statsråd eller regjering å måtte gå av om man ikke har tillit i Stortinget. Kan dette skje også i USA?

– Med parlamentarismen som utgangspunkt i Norge har opposisjonen en større mulighet til å skifte ut statslederne. I USA er det bare riksretten som kan fjerne en president. Derfor er terskelen høy, sier han.