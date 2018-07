Nordmenn kjemper mot flammene i Sverige

Jørn Pettersen

NTB

Publisert: 18.07.18 16:37

2018-07-18

Rundt 60 skogbranner herjer nå i Sverige. Ti brannhelikoptre er utlånt fra Norge. – Heten og stanken fra brennende lyng og tjære er intens. Flammene sprer seg ut over alt.

Slik beskriver tromsøværingen Morgan Isaksen situasjonen. Han er helikopterpilot og hjelper til med slukningsarbeidet i Sverige.

– Har man bomba noen bøtter langs ei 200 meters linje, kan man bare rykke tilbake til start. For jaggu f ... brenner det ikke på nytt der, skriver Morgan Isaksen på sin egen Facebook-side.

I Sverige herjer det nå rundt 60 branner som er mer eller mindre ute av kontroll. Skogsområdene i Jämtland er blant stedene som er hardest rammet, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

I tillegg til ressursene fra Norge har Sverige fått bistand av to skogbrannfly av typen Bombardier 415 fra Italia.

– Man holder på i to timer. Så fyller man drivstoff, samtidig som man får en kjapp hånddusj under tankbilen som står like ved ... så er man i gang igjen. Ny runde. Nye flammer. Flere flammer. Mer røyk. skriver Morgan Isaksen videre.

Men samtidig som han for sin egen del beskriver en intens arbeidssituasjon, er han ikke et øyeblikk i tvil om hvem som er de virkelige heltene i dette dramaet.

– Der nede på bakken står de virkelige heltene. Brannvesenet, redningskåren, sivilforsvaret. I den intense heten bærer de pumper og slanger, spruter vann det de makter mens røyken har lagt seg som et tykt surt illeluktende teppe over hele området, skriver Isaksen.

I tillegg til egne ressurser, har svenskene også fått låne frivillige brannmannskaper fra to brannvesen i Trøndelag. De første mannskapene fra Stjørdal brann- og redningstjeneste reiste over grensen i 17-tiden mandag. De fire har med seg en brannbil og en ATV med henger, i tillegg til pumpe- og slangeutstyr. Siden mandag har også ti brannfolk fra Røros og Os og tre biler bistått kolleger i Härjedalen.

– Jeg vil benytte anledningen til å rose den formidable slukkeinnsatsen som gjøres av brannvesenet, Sivilforsvaret og frivillige både på bakken og i luften, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til NTB.

Norge har nå ikke flere helikopter å avgi til Sverige da våre gjenværende tolv helikoptre enten er i bruk eller er i høy beredskap.

– Dersom situasjonen forverres i Norge, kan de utleide helikoptrene i Sverige tilbakekalles, opplyser DSB.



Onsdag ettermiddag melder NTB at skogbrannen i Älvdalen kommune i Dalarna sprer seg kraftig mot nordvest. Svenske myndigheter ber beboere om å forlate det utsatte området.

Ifølge SVT rettes oppfordringen mot beboere i området mellom skytefeltet på Trängslet og Lillhärdalsvägen fra Kryptjärn til Haftorsbygget.

– Situasjonen er veldig alvorlig. Prognosene for dagen tyder på at brannen kan spre seg veldig raskt, sier innsatsleder Johan Szymanski til kanalen.

Älvdalen kommune ligger sørøst i Dalarna, et län som i vest grenser til Norge.