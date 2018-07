President Donald Trump sier ingen amerikansk president har vist så hard holdning mot Russland som ham. Foto: Martinez Monsivais/AP/NTB scanpix

Trump svarer nei på spørsmål om Russland fortsatt utfører datahacking mot USA

NTB

Publisert: 18.07.18 20:39

President Donald Trump tror ikke at russiske hackere fortsatt arbeider mot amerikanske mål, stikk i strid med det etterretningssjef Dan Coats sa siste fredag.

På slutten av et regjeringsmøte onsdag fikk Trump spørsmål om hvorvidt han mente at Russland fortsatt står bak dataangrep mot amerikanske mål. Han svarte et kort og bestemt «nei».

USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats sa sist fredag – etter NATO-toppmøtet, men før møtet i Helsingfors – at varsellampene for dataangrep i sin alminnelighet blinker rødt. Coats sa at Russland er den mest aggressive utenlandske aktøren, men at også land som Kina, Iran og Nord-Korea er aktive.

Det er også kriminelle nettverk og enkeltpersoner.

Trump ville onsdag ikke gå inn i temaet om hva slags trussel Russland eventuelt utgjør mot USA, men slo fast at ingen amerikansk president har vist en så hard holdning mot Russland som ham.

Spørsmålet om fortsatt russisk hacking er ett av mange som blir intenst debattert i USA i kjølvannet av toppmøtet.