SAMMEN: Dette bildet viser en immigrant fra El Salvador som sier han ble separert fra sin 10 år gamle sønn mens han satt i varetekt. Her er de gjenforent 17. juni. Foto: LOREN ELLIOTT / AFP

Under halvparten av de minste grensebarna i USA ble gjenforent innen fristen

Publisert: 11.07.18 02:48 Oppdatert: 11.07.18 03:30

UTENRIKS 2018-07-11T00:48:42Z

Deporterte foreldre, kriminelle rulleblad og problemer med å bevise slektskap skal være blant grunnene til at drøyt 50 barn under fem år fortsatt ikke kan gjenforenes med sine familier.

Tirsdag gikk den første fristen ut for Trump-administrasjonen for å samle de splittede familiene som hadde krysset grensen ulovlig. Fristen, som ble pålagt administrasjonen av en dommer for to uker siden, gjelder alle barn under fem år.

Flere foreldre er deportert uten sine barn

Under en høring mandag opplyste imidlertid justisdepartementet at de bare ville klare å gjenforene 54 av de 102 barna under fem år med sine familier innen fristen, skriver The Guardian .

Senere på ble det klart at kun 38 ville bli gjenforent i løpet av tirsdagen, ifølge CNN . 16 skulle gjenforenes «like etter».

Dommer Dana Sabraw sa på høringen at han mente de burde være i stand til å gjenforene 63 innen fristen, og at fristen er «en streng tidsfrist, ikke håpefulle mål».

Blant de resterende barna er det ni stykker hvis foreldre allerede er deportert fra USA , tre som kom med en voksen som viste seg å ikke være deres forelder og tre hvis forelder har kriminelt rulleblad. For ett av barna er det ingen informasjon på forelderen.

Hevder de beskytter barna

Helse- og omsorgsminister Alex Azar sier i et intervju med CNN at grunnen til at de ikke når fristen er:

– Vi kunne gitt disse barna tilbake til personer som er drapsmenn, kidnappere, voldtektsforbrytere eller ikke deres foreldre, men vi jobber med rettsystemet for å sikre at vi gjør plikten vår og ivaretar barnas beste.

Han fortsetter:

– Jeg kunne sluppet ut alle innen 22.55, men jeg tror ikke du vil det, og jeg vet at retten ikke vet det.

Barna ble skilt fra foreldrene sine som følge av Trump-administrasjonens nulltoleranse for ulovlig innvandring. Det innebar at barna ble sendt i egne leire når foreldrene ble anholdt etter å ha krysset grensen. Den nye praksisen høstet krass kritikk og ble endret etter få uker, men arbeidet med å få familiene samlet igjen er omfattende.

I tillegg til de rundt 100 barna under fem år, er rundt 2000 eldre barn plassert i amerikanske interneringsinstitusjoner. Administrasjonen har fått frist til 26. juli for å gjenforene disse med familiene sine.

Frivillige leter etter foreldre

– Det er urovekkende at barna og foreldrene ikke er i noen form for sporingssystem, sier Visedirektør for American Civil Liberties Unions (ACLU) avdeling for immigrantrettigheter, Lee Gelernt.

Borgerrettighetsorganisasjonen står bak søksmålet som førte til ordren om frist for gjenforening.

Gelernt forteller at administrasjonen har strukket seg langt de siste to døgnene for å bringe familiene sammen og at de har en stor jobb foran seg med gjenforeningen av de rundt 2000 eldre barna.

Frivillige organisasjoner har sluttet seg til arbeidet med å finne foreldrene som myndighetene ikke har klart å komme i kontakt med.

Når familiene er gjenforent er neste skritt for mange av dem å kjempe for å forbli i USA. For dem som ikke blir deporterte er prosessene knyttet til å søke asyl er lange og ressurskrevende.