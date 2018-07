FØRSTEHJELP: Passasjerer i flyet som styrtet utenfor Pretoria i Sør-Afrika får hjelp av nødetatene. Foto: Firstgroup_FRT

19 skadet i flykrasj i Sør-Afrika

Publisert: 10.07.18 17:41 Oppdatert: 10.07.18 18:38

Nødetatene i Sør-Afrika opplyser at 19 personer er skadet i et flykrasj nord for hovedstaden Pretoria, skriver AFP. Det meldes også om en person har mistet livet.

Førstehjelpstjenesten ER24 EMS opplyser på Twitter at det kommer meldinger om at en person er omkommet i krasjet.

De har dessuten lagt ut bilder som viser medisinsk personell som hjelper pasienter ut av vraket.

Flystyrten fant sted på et gressjorde i forstaden Wonderboom nord for hovedstadens sentrum.

– Skadene varierer fra små til kritiske på nåværende tidspunkt, og det er ingen bekreftede omkomne, sier Russel Meiring, en talsmann for helsemyndighetene, ifølge NTB.