MER TOLL TIL KINA: Talsperson for US Trade Representatives (USTR), her flankert av Donald Trump og handelsminister Wilbur Ross 22. mars. Foto: Evan Vucci / AP/ TT NYHETSBYRÅN

USA med ny voldsom toll mot Kina

NTB

Publisert: 11.07.18 05:28 Oppdatert: 11.07.18 06:34

USA vil nå innføre ti prosent toll på kinesiske importvarer til en verdi av 200 milliarder dollar, mer enn 1,6 billioner kroner.

Den nye tollen vil bli innført om to måneder, opplyser talsperson Robert Lighthizer for US Trade Representatives (USTR).

Dermed ser handelskrigen ut til for alvor å være i gang. I forrige uke innførte USA 25 prosent toll på kinesiske importvarer verdt 34 milliarder dollar, omkring 276 milliarder kroner. Kina svarte med å innføre toll på amerikanske varer til en tilsvarende verdi.

Opptrappingen skyldes at forhandlingene med Kina ikke har ført noen vei, opplyser Lighthizer.

– I stedet for å imøtekomme våre bekymringer har Kina innledet en hevnaksjon mot amerikanske varer. Det kan ikke rettferdiggjøres, sier han.

Kina reagerer

Viseminister Li Chenggang i Kinas handelsdepartement sier i et svar til Det hvite hus at den varslede tollen er «ødeleggende for verdens økonomiske orden».

– Utbruddet av voldsomme gjensidige innføringer av toll mellom Kina og USA vil ødelegge handelen mellom landene, sier viseministeren og legger til at han mener den amerikanske politikken bryter med økonomisk globalisering.

Høring i august

Før den nye tollen implementeres, vil interesse- og bransjeorganisasjoner ha mulighet til å uttale seg om listen over kinesiske varer som vil bli rammet av den. Høringen vil finne sted i slutten av august.

Blant varene på den foreløpige listen er ulike matvarer, kjemikalier, tobakk og elektronikk.

Målet er å heve den totale tollen på import fra Kina til 40 prosent, opplyser Lighthizer. Selv har president Donald Trump uttalt at han vil innføre toll på kinesiske varer for mer enn 500 milliarder dollar. Det tilsvarer omtrent verdien av kinesiske varer som ble importert til USA i fjor.

Møter motstand

Nyheten fra Det hvite hus tirsdag kveld får ingen varm velkomst hos USAs handelslobby.

Representanter for handelsindustrien skriver i en felles erklæring at de nye tollsatsene vil «straffe amerikanske familier», og at «presidenten har brutt sitt løfte».

Republikaneren Orrin Hatch, som er formann i Senatets finansutvalg, kaller de nye tollsatsene «uforsiktige».