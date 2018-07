MAYDAY: Ifølge The Spectator har ikke Theresa May foreløpig nok stemmer i parlamentet for å få flertall for sin plan, selv om hun blir enig med EU. Foto: Tatyana Zenkovich/Pool via REUTERS

Dette betyr Mays brexit-plan

Publisert: 12.07.18 16:13 Oppdatert: 12.07.18 17:18

UTENRIKS 2018-07-12T14:13:52Z

May lover visumfri reising og tett økonomisk samarbeid med EU. Nordmenn kan trolig puste lettet ut, hvis Theresa May får det som hun vil.

Torsdag kom endelig fasiten på hva som fikk utenriksminister Boris Johnson og brexit-minister David Davis til å slutte i protest. En frihandelssone og visumfri reise i mange tilfeller for EU- og EØS-borgere.

Norske studenter, turister og kvalifiserte arbeidere vil dermed fremdeles være velkomne i Storbritannia med Mays plan.

Les hele planen: «Fremtidens forhold mellom Storbritannia og EU»

Gladmeldingen er derimot avhengig av at May får gjennomslag, eller at Labour klarer å banke gjennom en enda mykere brexit-plan.

Før May får sin myke brexit må hun overbevise to tøffe motstandere.

Både det britiske parlamentet og forhandlingspartneren EU.

Planen på 1-2-3

1) Innvandring og turisme

Fri bevegelse: Regjeringen slår fast at det blir slutt på «fri flyt» av mennesker fra EU og EØS-land. May lover at britene med hennes plan skal «få tilbake kontroll over hvor mange folk som kommer inn i landet».

Regjeringen slår fast at det blir fra EU og EØS-land. May lover at britene med hennes plan skal «få tilbake kontroll over hvor mange folk som kommer inn i landet». Kritikerne mener dette blir tomme ord.

For nordmenn og EU-borgere vil det fremdeles være mulig å reise fritt – uten visum – for turisme, midlertidig arbeid og studier. Bedrifter vil fortsatt kunne flytte sine «talentfulle arbeidere» fra Storbritannia til EU – og omvendt.

2) Frihandel

Avtalen legger opp til et frihandel-system med EU for industri- og landbruksvarer. Samtidig gjøres det klart at Storbritannia vil forlate den felles fiskeri- og jordbrukspolitikken til EU.

May understreker at britene vil opprette et økonomisk samarbeid og en frihandelsavtale for varer med EU.

Fri bevegelse er en av EUs fire grunnleggende friheter. Britene må derfor ut av det indre markedet, selv om de legger opp til et nært samarbeid om regler for å ivareta varehandelen. Det blir vanskelig å ha en tilsvarende frihandelsone på tjenester, siden man her er avhengig av fri bevegelse.

3) Selvstendighet

EUs lov-herredømme: Dette punktet har det blitt bråk av. For hvor mye innvirkning skal EUs lover og regler egentlig ha på Storbritannia? Selvstendighet til å lage egne lover var sammen med innvandringskontroll to av de mest sentrale punktene i brexit-valgkampen i 2016.

Dette punktet har det blitt bråk av. For hvor mye innvirkning skal EUs lover og regler egentlig ha på Storbritannia? Selvstendighet til å lage egne lover var sammen med innvandringskontroll to av de mest sentrale punktene i brexit-valgkampen i 2016. Regjeringen har i sammendraget lagt opp til at britene fortsatt skal rette seg etter noen EUs regler. Samtidig skal parlamentet få mer makt over om EU-regler og lover innføres eller ikke.

Det er fremdeles langt fra klart hvordan dette vil bli i praksis. For å ta del i frihandel i EUs indre marked må britene trolig innføre like eller lignende handelsreguleringer, nesten slik Norge gjør gjennom EØS-avtalen.

Tøff motstand mot May

May må bygge et flertall for løsningen sin blant partifeller og opposisjonen i det britiske underhuset.

I egne rekker er mange dypt skuffet over det de ser på som en EU-vennlig plan.

Mange ville bryte tydeligere med EU, ved å forlate det indre markedet og gå ut av EUs tollunion. Dette er en såkalt «hard brexit».

May vil ha et mye mykere brudd, med et tett EU-samarbeid.

Ifølge The Spectator har Theresa May trolig ikke nok stemmer til å få planen gjennom parlamentet akkurat nå, selv om hun blir enig med EU.

«Deal or no deal»

Samtidig truer begge leire med en situasjon der man ikke får en avtale, og går tilbake til reglene til Verdens handelsorganisasjon.

Da kommer det tollmurer som skader økonomien i Storbritannia og EU.

For hverken brexit-fans eller EU-venner er det en ønsket løsning.

Heldigvis for May har Labours Jeremy Corbyn liten kontroll på egne rekker, og det er mulig å bygge broer til moderate i opposisjonen. I tillegg vil brexit-forslaget trolig bli heftig diskutert i det britiske overhuset.

Labour har uansett lovet å ikke stoppe brexit, selv om de vil endre betingelsene.