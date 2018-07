Chilenske gruvearbeidere ber guttene i grotten holde motet oppe: – Vi var redde vi også

To av de chilenske gruvearbeiderne som ble fanget under bakken i nesten to måneder i 2010, har sendt sin støtte til de thailandske guttene som har vært fanget i en grotte i tolv dager.

– Jeg tviler ikke på at hvis regjeringen gjør alt de kan, så blir denne redningen en suksess. Gud velsigne dere – vi ber for dere på avstand, hver og en av dere. For hver og en av familiemedlemmene, og for hver og en av disse barna.

Det er beskjeden Mario Sepulveda (48) sender til guttene som er sperret inne i grotten i Thailand , sammen med «masse styrke». De tolv thailandske fotballguttene fra 11 til 16 år og deres 25 år gamle trener har vært fanget i snart to uker.

En annen av gruvearbeiderne som ble fanget i 2010, Omar Reygadas (64), sender også sin støtte til guttene.

– Dette er forferdelig for dem, de er små. Men jeg tror på at gutter med mye styrke skal klare å være hele når de kommer ut, sier han til AP.

Oksygennivået i grotten der gruppen oppholder seg, har fredag sunket til kritiske 15 prosent, og redningsledelsen sier nå at barna kan måtte bli i grotten til regntiden er over. Det skal legges rør i gangene for å tilføre luft, og samtidig jobbes det på spreng med å finne alternative evalueringsruter.

Sepulveda og Reygadas har begge kjent en slik situasjon på kroppen. I 2010 ble de sammen med 31 andre chilenske gruvearbeidere sperret inne 700 meter under bakken i hele 69 dager.

Maten de spiste ble firet ned i små sylindere gjennom et åtte centimeter bredt rør. Hver dag ble det firet ned 40 sigaretter, som de fikk på deling. Verden fulgte med på de desperate forsøkene på å redde dem, og hvordan man til slutt boret en trang sjakt de ble helst opp i spesiallagde kapsler .

Reydadas sier til AP at han synes det er vanskelig å komme med gode råd til hva man skal gjøre når man er fanget i mørket uten å vite hva som kan skje. Han ber guttene fokusere på å gjenforenes med familiene sine, og sier han håper treneren kan hjelpe dem med å holde motet oppe.

– De burde ikke skamme seg over å være redde. Fordi vi var redde vi også. Våre tårer trillet også. Selv som voksne menn, gråt vi.