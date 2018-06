UTVIDER: Sverige utvider sin grensekontroll til en rekke nye havner og flyplasser. Bildet er tatt fra grensekontrollen på Svinesund. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Sverige forsterker grensekontrollen

Publisert: 29.06.18 19:45 Oppdatert: 29.06.18 20:37

Sverige utvider sin grensekontroll til å gjelde flere havner og flyplasser fra og med 2. juli.

Det skriver svensk politi i en pressemelding og begrunner utvidelsen med at trusselbildet har «endret seg».

Sverige har midlertidig gjeninnført grensekontroll ved grenser med andre land som inngår i Schengen-samarbeidet, kjent som den indre grensen, siden november 2015.

- Da Sverige gjeninnførte grensekontroll høsten 2015, var situasjonen annerledes med en markert flyt av innvandrere primært over Øresundsbroen og fergetrafikken i Sør-Sverige. Bedømmelsen er nå at trusselbildet er noe annerledes enn tidligere. På bakgrunn av regjeringens vurdering ser politiets myndighet behovet for å kunne utføre kontroller på andre steder, sier Patrik Engström, leder av den nasjonale grensepolitiske avdelingen i Noa.

Regjeringens siste beslutning gir politiet et mandat til å ta beslutninger om grensekontroll med sikte på å skille mellom asylsøkere, økonomiske innvandrere, potensielle terrorister og andre kriminelle.

Grensekontrollen utvides til følgende steder f.o.m. 2. juli 2018 t.o.m 11. november 2018:

Ystads havn

Karlshamn havn

Karlskrona havn

Havnene i Stockholms fylker; Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamn og Kapellskärs havn

Arlanda flyplass

Bromma flyplass

Landvetter flyplass

Skavsta flyplass

Malmö Airport

Politiet anbefaler i pressemeldingen alle reisende som krysser landegrensen om å ha med seg pass eller nasjonalt ID-kort under reisen. Dette gjelder også landene innenfor Schengen, samt de nordiske landene.

– Ja, vi anbefaler alle som reiser til Sverige, inkludert nordmenn, om å ha med seg pass eller nasjonalt ID-kort. Hva som kan skje dersom man ikke har det med og ikke kan bekrefte identiteten sin, kommer helt an på situasjonen, sier presseansvarlig for svensk politi, Stefan Marcopoulos, til VG.

Utenriksdepartementet er også tydelig i sin tale til reisende nordmenn:

– Ta med pass, så er du garantert at du har med deg tilstrekkelig identifikasjon, sier presse Guri