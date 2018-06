RETTSSAK: Ines Madrigal ble født på et sykehus i Madrid hvor babyer på 1960- og 70-tallet trolig ble stjålet fra mødre som var politisk aktive på den spanske venstresiden. Foto: REUTERS/Juan Medina

I dag starter rettsoppgjøret: Ines (49) ble stjålet fra sin mor i Francos Spania

26.06.18



Ines Madrigal (49) kan være en av nesten 30.000 stjålne spanske babyer. Nå håper hun legen som angivelig stjal henne får sin straff.

Tirsdag starter rettssaken mot den 85 år gamle barnelegen Eduardo Vela, som jobbet ved San Ramon-sykehuset i Madrid i Francos Spania . Han er tiltalt for å ha tatt nyfødte Ines Madrigal fra moren, før han ga babyen til en annen kvinne.

Skandalen med Spanias stjålne babyer ble rullet opp i spanske medier på 2000-tallet. Madrigal fikk en mistanke om at hun kunne være et av de stjålne barna da hun leste en artikkel om saken i 2010.

– Jeg tenkte: kjære Gud, ikke la meg være en av disse sakene, sier Madrigal til det franske nyhetsbyrået AFP før rettssaken.

Madrigals fødselsattest var forfalsket. Først nå har skandalen med de stjålne babyene nådd rettssalen.

– Det var tøft for meg, sier hun.

Alvorlig tiltale mot legen

I tirsdagens rettssak mot barnelegen er strafferammen elleve års fengsel. Vela er tiltalt for å ha forfalsket offentlige dokumenter, ulovlig adopsjon, frihetsberøvelse og forfalskning av fødselsregistreringen.

Madrigals adoptivmor, Ines Perez, har i avhør fortalt at hun på forhånd fikk beskjed av Vela om å late som om hun var gravid, og at hun også ble bedt om å komme til ham og ingen andre dersom datteren ble syk, skriver NTB.

Historikere anslår at rundt 30.000 barn kan ha blitt stjålet.

Håpet er at Vela-rettssaken åpner opp for tilsvarende saker. Rundt 2000 tilsvarende rettssaker er nå under oppkjøring i det spanske rettssystemet, mens mange saker er henlagt på grunn av manglende beviser eller fordi de potensielle lovbruddene er foreldet.

Francos babystjeling

Nasjonalistene, ledet av general Franciso Franco, gikk seirende ut av den spanske borgerkrigen i 1939, og ville straffe republikanerne og hindre dem fra å spre sine «røde marxistiske gener».

Et dekret fra 1940 som tillot spanske myndigheter å ta barna fra foreldrene dersom deres «moralske forming» var i fare, og fra 1950-tallet og utover tok Franco-lojale leger, sykepleiere, nonner og prester barn som ble født utenfor ekteskap, fra fattige familier og fra fødeavdelinger, for å gi dem til Franco-tilhengere, skriver NTB.

Dette fortsatte som et illegalt nettverk etter Francos død i 1975, og først i 1987 ble det vedtatt en lov som forbød slik praksis.

I mange tilfeller ble barna aldri funnet igjen.

– Staten lot barna endre navn, som gjorde det vanskeligere å finne dem igjen. Og mange ble oppdratt til å tro at foreldrene var mordere, slik at de ikke hadde lyst å finne dem, sier Barcelona-historikeren Richard Vinyes til Time .

Langvarig spansk praksis

Madrigal tror ikke at hun får vite sannheten om hva som egentlig skjedde.

– Eduardo Vela vil aldri fortelle meg under hvilke omstendigheter han tok meg fra min mors armer, sier hun.