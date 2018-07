VIL HA BESØK: Om få dager skal Vladimir Putin møte Donald Trump i Helsinki. Nå håper ordføreren i grensekommunen Sør-Varanger, at Erna Solberg kan invitere han til Kirkenes. Foto: Alexander Nemenov / TT NYHETSBYRÅN

Ber Erna invitere Putin til feiring av frigjøringen av Finnmark

Publisert: 12.07.18 19:15

Neste år er det 75 år siden Sovjetunionen frigjorde Finnmark. En fin anledning til å få Vladimir Putin på besøk, mener ordføreren i Sør-Varanger.

– Dette vil være en flott bakgrunn for et vennskapelig statsbesøk, sier Rune Rafaelsen til VG.

25. oktober til neste år er det 75 år siden de første sovjetiske soldatene i Den røde armé kom til Sør-Varanger , og senere frigjorde Finnmark fra Nazi-Tyskland.

Bør bygge opp olje- og gass-samarbeidet

Han regner med at både statsministeren og kongehuset vil være representert på begivenheten, slik de var under 70-årsmarkeringen i 2014.

Så mange som 2000 sovjetiske soldater kan ha mistet livet under kampene som frigjorde Øst-Finnmark, etter en storoffensiv som startet 1. oktober 1944 og som ble avsluttet ved Tanaelven i november.

Allerede nå har kommunen hatt sitt første møte i planleggingen av markeringen, men Rafaelsen skriver at det først og fremst er en nasjonal markering.

Erna Solberg holdt selv en tale under markeringen i 2014, og den gang deltok den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov.

Tidligere har også Dmitry Medvedev vært i Kirkenes hvor han blant annet traff Jens Stoltenberg , men Putin har aldri vært i grensekommunen.

– Jeg tror det kan være bra for samarbeidet mellom Norge og Russland om vi får til et slik statsbesøk, sier Rafaelsen.

Det er spesielt på olje og gass Rafaelsen håper og tror at Norge og Russland kan styrke samarbeidet fremover.

– Det gode samarbeidet vi har om forvaltningen av Barentshavet, bør vi prøve å overføre til olje og gass, sier Rafaelsen.

– Hva med sanksjonene som også rammer olje og gass?

– Jeg mener vi skal støtte sanksjonene, men at vi også har et handlingsrom for å utvikle det økonomiske samarbeidet, sier Rafaelsen.

Fredsbevarende industri

Rafaelsen mener en utvikling av det økonomiske samarbeidet er i begge landenes interesse.

– Store industrielle prosjekter i nord vil kunne ha en fredsbevarende effekt.

Sør-Varanger kommune har tidligere nytt godt av at arktisk russisk olje har blitt lastet om i Bøkfjorden utenfor Kirkenes, men oljeselskapet Lukoil flyttet omlastingen til Murmansk-fjorden fordi de mente det var for dyrt i Norge.

Men nå ser gass-giganten Novatek på muligheten for å laste om naturgass fra Nordvest-Russland på samme sted .

Samtidig har Lukoil fått tilslag på grenseskridende oljefelter i Barentshavet. Det fordrer mer samarbeid, mener Rafaelsen.

– Et slik statsbesøk kunne vært med å skape et godt og forutsigbart naboskap, sier han.

Det er naturlig med et samarbeid mellom regjeringen, kommunen og andre aktører, opplyser Forsvarsdepartementet.

– Hvem som vil delta, er på nåværende tidspunkt ikke avklart, sier seniorrådgiver Marita Hunderhagen i Forsvarsdepartementet.

Fakta om handel mellom Norge og Russland • Handelen mellom Norge og Russland i 2017 var ca. 14,8 milliarder kroner. • Økning i 2017 med 26 prosent skyldes først og fremst økt import fra Russland til Norge. • Fra Russland importerer Norge først og fremst jern og stål, metaller og noe industriutstyr. • Norsk eksport til Russland ble rammet av Russland mottiltak etter innføring av handelsrestriksjoner mot Russland, særlig gjelder det importforbud på sjømat. • Samarbeid knyttet til maritim teknologi og akvakultur er noen områder med potensial for vekst. Kilde: Norsk-Russisk Handelskammer

Bra for næringslivet om de møtes

Styreleder i Norsk-Russisk Handelskammer, Liv Monica Stubholt, er ikke i tvil om at møter mellom politikere i Norge og Russland er bra for næringslivet.

– Når og hvem som møtes må bestemmes politisk, men for handelskammerets medlemmer gir politiske møter økt trygghet for at det de gjør er ønsket, sier Stubholt.

Hun mener det er et større potensial i olje og gass-samarbeid enn hva vi ser i dag. Sanksjonene som gjelder mellom landene er vedtatt ved forskrift og beskriver konkret hva som er rammet.

– Det krever at bedriftene setter seg inn i hva som er mulig og ikke, men hovedpoenget handelskammeret vil ha frem at langt fra all virksomhet knyttet til olje og gass-samarbeid mellom Norge og Russland er forbudt, sier Stubholt.

Ambassaden: En del av vår felles historie

I en e-post til VG skriver den russiske ambassaden i Norge at de bifaller initiativet til Sør-Varanger-ordføreren:

«Det er en del av vår felles historie, som fortsatt forener våre folk, minnet som man bør bevare varsomt ved å utvikle tradisjoner for godt naboskap», skriver ambassaden.

Videre skriver de at de generelt sett er enig med Rafaelsen og Stubholt angående behovet for å fylle på den bilaterale agendaen med seriøse næringsprosjekter.

«Dersom det kommer en offisiell invitasjon på arrangementene i Kirkenes for den russiske ledelsen, vil den behandles på egnet måte», skriver ambassaden.