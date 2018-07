USTØ UNDER MØTET: EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker var svært ustø da han deltok på NATO-møtet i Brussel denne uken. Foto: AP

EU: Juncker ustø på grunn av ryggsmerter

Publisert: 13.07.18 14:36

Bilder av en ustø Jean-Claude Juncker på NATO-toppmøtet i Brussel vekker oppsikt. EU avviser at det skyldes alkohol, og sier Juncker sliter med ryggproblemer.

Presidenten for EU -kommisjonen måtte støttes av andre ledere, og satt også en stund i rullestol, under møtet. Den britiske avisen Independent skriver at det ikke er første gang 63-åringen har hatt vansker med å gå.

Han har tidligere lagt skylden på isjias, en nervesykdom som kan føre til store smerter i rygg og bein.

– Slet med et smertefullt angrep

Nettopp dette peker EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas på i en uttalelse etter den mye delte og omtalte Juncker-videoen.

– Presidenten slet onsdag kveld med et spesielt smertefullt angrep av isjias i kombinasjon med kramper. Presidenten har selv offentlig uttalt at isjiasen hans påvirker hans evne til å gå. Dette var dessverre tilfelle onsdag kveld, legger han til.

– Presidenten ønsker også å rette en offentlig takk til statsministrene Mark Rutte og Antonio Costa for at de assisterte ham under denne smertefulle hendelsen. Han tar medisiner og føler seg bedre, fortsetter Schinas.

Benekter alkoholproblemer

Juncker er kjent for sin spesielle stil og sleivete kommentarer. Spørsmål om hans helse og egnethet ble reist allerede da han fikk stillingen i 2014.

Den nederlandske finansministeren Jeroen Dijsselbloem sa da at Juncker stadig drakk og røykte under møter.

Juncker benektet da at han hadde et alkoholproblem.