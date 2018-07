I RETTEN: TV 2-reporter Kadafi Zaman er fengslet i Pakistan. Dette bildet skal være fra rettsmøtet mandag. Mannen Zaman er lenket til er den pakistanske politikeren Shabbir Ahmed fra PMLN. Foto: Privat

Kadafi Zaman: - Jeg har hatt et helvete

Publisert: 16.07.18 09:49 Oppdatert: 16.07.18 11:21

TV2-journalisten Kadafi Zaman slippes mot kausjon mandag, etter tre dager på en pakistansk fengselscelle.

– Han har fått innvilget kausjon i alle saker, skriver Imran Bamta i en SMS til VG.

Han forsvarer den norske journalisten som har sittet fengslet siden fredag da han ble arrestert mens han dekket demonstrasjoner i byen Gujrat, nord i Pakistan . Samtidig skriver Bamta at anklagene opprettholdes – dermed har Zaman fortsatt status som mistenkt i sakene han er pågrepet for.

Selv er han Kadafi Zaman optimistisk etter mandagens rettsmøte:

– Dommeren skjønte at det bare var tull, sier han, og sier han tror på at hele saken vil bli henlagt.

VG snakker med ham over telefon, i det han er i ferd med å ta av seg håndhjernene på vei ut av retten.

– Jeg har blåmerker over hele kroppen, jeg har blitt slått med stokker. Det er en skam av pakistansk politi at de oppfører seg sånn mot pressen. Jeg lurer på hvordan de oppfører seg mot pakistanske journalister, det må være enda verre, sier Zaman til VG.

Blir i Pakistan

Zaman sier til VG at han fortsatt er «rystet og sjokkert» etter det som har skjedd.

– Jeg var vitne til ganske ekstrem brutalitet mot flere. Jeg har hatt et helvete i pakistansk celle, og jeg vil komme tilbake med detaljer.

Han vil uansett bli i Pakistan og rapportere videre opp mot valget:

– Først skal jeg få en medisinsk undersøkelse og få dokumentert disse skadene, så tenker jeg at jeg må rapportere. Jeg har tenkt til å bli her til over valget, sier han.

Demonstrasjonen Zaman dekket da han ble arrestert, skal ha vært demonstrasjoner opp mot valget i landet den 25. juli med politikere fra Pakistan Muslim Leauge (PMLN). Det er partiet til Pakistans tidligere, og nå fengslede statsminister Nawaz Sharif. Zaman skal ha blitt arrestert kort tid etter at han rapporterte om at politiet gikk til massepågripelser av politikere fra partiet.

VG har fått tilsendt bilder som skal være fra mandagens rettsmøte. De viser Zaman lenket fast til den pakistanske politikeren Shabbir Ahmed fra partiet PMLN, som han også delte celle med, ifølge et bilde som skal være fra fengselet.

Flere saker

Zamans advokat sier til VG at Zaman allerede før mandagens rettsmøte fikk innvilget kausjon i én av to saker mot seg, og at det var den andre saken som var oppe mandag.

Aftenposten skal ha fått tak i to politianmeldelser mot Zaman. I den ene anklages TV 2-journalisten og 38 andre personer for drapsforsøk, for å ha tatt mobilen fra politimenn og revet i stykker en politiuniform. I den andre, som er skrevet av en annen politimann ved en annen politistasjon i Gujrat, skal Zaman sammen med 27 andre personer ha deltatt i en ulovlig demonstrasjon med 80 andre.

Det er gjort en rekke arrestasjoner i forbindelse med demonstrasjonene. Avisen har blitt fortalt at det er vanlig at alle blir anmeldt når politiet går til aksjon mot demonstrasjoner av den typen.

Har fått besøk av UD

Pressetalsperson Siri R. Svendsen i utenriksdepartementet skriver til VG før rettsmøte at UD ikke ønsker å spekulere i alvoret i anklagene og mulige utfall.

– En representant for utenrikstjenesten har besøkt den fengslede i forkant av et planlagt rettsmøte, skriver hun.

Hun skriver at UD er i kontakt med pakistanske myndigheter på ulike nivåer.

– Ambassaden i Islamabad er i kontakt med vedkommende, hans familie og arbeidsgiver og gir konsulær bistand.