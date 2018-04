Ordføreren i Sør-Varanger klaget på pågående PST-rekruttering

FARLIG PRAKSIS: Ap-ordfører Rune Rafaelsen reagerer på PST sin praksis i rekrutteringen av informanter. Her ved siden av et bilde av spionsiktede Frode Berg på en norsk grensestolpe i Kirkenes. Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

Nordmenn som jobbet i Murmansk skal ha blitt kontaktet som mulige informanter for PST. Ordfører i Sør-Varanger reagerte på det han mente var farlig praksis.

Med Frode Berg-saken som bakteppe, snakker ordfører Rune Rafaelsen (Ap) ut om hendelser som han tok opp for åtte-ni år siden. Han opplevde den gang at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) drev for pågående rekruttering i regionen, skriver Aftenposten .

– Jeg fikk på ganske kort tid to klager fra to norske statsborgere som hadde jobber i Murmansk, om at PST hadde kontaktet dem og bedt de om å bistå med «tjenester» og informasjon om norsk-russiske forhold, sier han.

Rafaelsen kontaktet ledelsen ved daværende Øst-Finnmark politidistrikt i Kirkenes. Ved en annen anledning klaget han en PST-ansatt inn for et annet, ikke navngitt politidistrikt.

– Jeg påpekte at det PST drev med var meningsløst og direkte farlig for nordmennene. Hvis russiske myndigheter hadde sett eller forstått hva som foregikk, kunne dette satt disse personene i en farlig situasjon, sier han.

Seniorrådgiver Martin Berntsen i PST kommenterer kritikken ved å si at jobben til PST er å tegne et mest mulig korrekt trusselbilde.

– For å gjøre det må vi snakke med folk. Det gjorde vi for ti år siden, det gjør vi i dag og det vil vi fortsette å gjøre. Når det gjelder hva som kan ha skjedd i Sør-Varanger for ti år siden, så har jeg ingen kommentar til det.

