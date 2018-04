1 av 31 Ernesto «Che» Guevara og Raul Castro fotografert tidlig på 60-tallet. STR / BOHEMIA

Bildeserie: 59 år med Castro

Publisert: 19.04.18 15:06

Fredag tar Miguel Diaz-Canel over Cubas presidentvalg, som eneste kandidat forsamlingen kunne stemme på. Siden 1959 har Castro-brødrene Fidel og Raúl styrt landet.

Gjennom et halvt århundre var Fidel Alejandro Castro Ruz Cubas leder. Han kom til makten i 1959, etter å ha ledet en geriljakrig mot Fulgencio Batista siden 1953.

Han beskrives som frigjøringshelten som sto opp mot imperialismen, men hersket som en diktator.

Det startet i juli 1953 med et mislykkes forsøkt på å erobre den viktigste militærgarnisonen i Santiago de Cuba. Angrepet mislyktes, og Castro ble dømt til 15 års fengsel.

Han slapp ut to år senere under et amnesti, og samme år dro han i eksil til Mexico. Der stiftet han 26. juli-bevegelsen, og dro det påfølgende året tilbake til Cuba med 81 andre geriljasoldater. Mange av opprørssoldatene ble drept av regimets hær.

Geriljakrigen varte til 1. januar 1959. På det meste hadde revolusjonshæren 3000 soldater. Regjeringshærens 70.000 klarte ikke i å stå imot. I halvåret som fulgte, henrettet den nye regjeringen 550 mennesker.

Ved å nasjonalisere store og mellomstore bedrifter lykkes Castro i å redusere USAs og private landeiere og kapitalisters makt over økonomien.

31. juli 2006 delegerte Castro makten til sin fem år yngre bror, Raúl.

26. november 2016 annonserer Raúl at storebroren var død, 90 år gammel .

