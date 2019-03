SKAL VÆRE TATT: Michael Skråmo har tidligere lagt ut dette bildet av seg selv. Foto: Skjermdump

YPG-soldat om norsk IS-kriger: – Han er ikke til å kjenne igjen

Den norsk-svenske fremmedkrigeren Michael Skråmo var angivelig svært underernært da han ble pågrepet i Syria mandag.

Publisert: 06.03.19 13:30







Tirsdag meldte SVT at Michael Skråmo var pågrepet av den kurdiske YPG-militsen i området rundt byen Baghouz, det siste IS-kontrollerte området i Syria som nå er i full oppløsning.

YPG, eller People’s Protection Units, er en kurdisk militærstyrke i Syria som kjemper mot IS og andre jihadist-grupper.

Pågripelsen er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold, men Jesper Söder, en svensk YPG-kriger, var blant de som omtalte pågripelsen på Twitter. I et intervju med Aftonbladet forteller han om helsetilstanden til Skråmo:

– Han var i veldig dårlig form, og veldig underernært. Han og barna hadde dårlig med mat de siste ukene, de var stadig på flukt, og hans yngste barn på ett år var nær å dø av sult, sier Söder.

– Underernært og tom for energi

Söder var selv ikke tilstede, men sier han gjengir informasjon fra YPG-kolleger.

– Ifølge kildene mine går det nesten ikke an å kjenne ham igjen slik han ser ut nå, sammenlignet med bilder av ham. Han skal være veldig underernært og hadde svært lite energi. Det er forståelig når han har tatt hånd om sine syv barn alene, sier han videre.

Michael Skråmo, som er norsk statsborger med norske foreldre, er født og oppvokst i Göteborg. Hverken norske eller svenske myndigheter har foreløpig bekreftet pågripelsen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker å straffeforfølge ham, og viste tirsdag til at han er etterlyst internasjonalt for pågripelse og siktet for deltakelse i en terrorgruppe.

Skråmo er en av de mest profilerte norsk-svenske fremmedkrigerne som har reist til Syria for å slutte seg til IS. Ifølge svenske medier har han drevet utstrakt propagandavirksomhet og oppfordret til terrorangrep i Sverige. Han skal også aktivt ha rekruttert andre fremmedkrigere.

Etter det VG er kjent med, anser ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Skråmo som en person som var del av det norske islamistmiljøet.

I februar 2015 dukket Skråmo opp i en video som skal være innspilt i nærheten av Kobani i Syria, hvor kurdiske styrker til slutt drev IS-terroristene ut av byen.

– Vi trenger at dere kommer ned hit og gir støtte til guds religion, sa 31-åringen, der han satt i kamuflasjeklær og en stridsvest på videoen.