Privat Foto: Dette bildet er publisert på Facebook av Simon Leviev selv, ifølge et av ofrene hans. Mannen til høyre i bildet skal være faren og rabbineren Yochanan Hayut.

Israelsk tv-kanal: Tindersvindlerens far anmeldt for svindel

Tindersvindleren Simon Leviev jaktes av politiet i en rekke land. Nå etterforskes også hans far, en anerkjent rabbiner, for bedrageri.

Publisert: 20.03.19 17:54 Oppdatert: 20.03.19 18:36







Ifølge israelsk TV har han blant annet lurt til seg penger fra en veldedig organisasjon – i samarbeid med sønnen.

Den New York-baserte rabbineren Maimon Badush er én av tre personer som sier han har blitt lurt.

– Han er en respektert mann med høy status, så jeg stolte blindt på ham, sier han til den israelske TV-kanalen Mako.

Respektert i det religiøse miljøet

Tindersvindlerens opprinnelige navn er Simon Yehuda Hayut.

Han vokste opp i den ultraortodokse byen Bnei Brak.

Faren hans, Yochanan Hayut, som i 12 år har jobbet som rabbiner for flyselskapet El Al, er ifølge tv-kanalen høyt respektert i det religiøse miljøet.

Hans ansvarsområder i El Al, det største religiøse flyselskapet i Israel, er blant annet å sørge for at reisende får tilbud om at maten er kosher.

Simon Leviev er under etterforskning i England, Tyskland og Sverige. Han er også etterlyst i Storbritannia og Israel. Foto: Tore Kristiansen

– Trodde ikke et sekund at sjekkene var falske

Den New York-baserte rabbineren Badush er leder for en veldedighetsorganisasjon, som samler inn penger fra rike jøder for å hjelpe andre jøder i nød.

Badush forteller at han lånte penger til Hayut gjennom organisasjonen.

– Han deltok på møtene og fortalte at han hadde stor gjeld, sier Badush til den israelske tv-kanalen.

I 2017 skal Badush ha gitt 25 sjekker på til sammen 400.000 dollar (over 3,3 millioner norske kroner med dagens kurs) til Hayut.

Som sikkerhet mottok Badush en skriftlig bekreftelse om at pengene skulle betales tilbake gjennom selskapet Tapiro Group.

– Jeg ga klar beskjed om at sjekkene ikke kunne brukes før jeg hadde mottatt pengene fra Tapiro Group, sier Badush.

Hvorfor lot du en tredjepart, som du ikke hadde direkte kontakt med, stå ansvarlig for tilbakebetalingen? spør den israelske tv-kanalen.

– Hayut kom innom kontoret mitt i egen person og ga meg en sjekk fra Tapiro Group. I tillegg er dette en rabbineren som jobber for El Al – en respektert mann med høy status. Jeg trodde ikke et sekund at sjekkene han ga meg var falske, forteller Badush til tv-kanalen.

Lydopptaket

Noen dager senere fikk Badush en telefon fra regnskapsføreren sin, som fortalte at noen forsøkte å innkassere sjekker fra dem.

– Da forsto jeg at Hayut forsøkte å ta ut pengene uten at jeg hadde mottatt penger fra Tapiro Group, i motsetning til hva vi ble enige om. Og jeg slettet sjekkene.

Badush konfronterte Hayut, som skal ha sagt at det var en misforståelse. Hayut ba om et møte, og kort tid etter kom han innom Badush’s kontor sammen med en ung, velkledd fyr. De ankom i Ferrari.

På det tidspunktet var Badush skeptisk og tok lydopptak under møtet. Ifølge tv-kanalen hører man dette i lydopptaket:

** Hayut presenterer den unge mannen som Simon Leviev – en representant for Tapiro Group.

** Simon Leviev viser frem videoer av seg selv som passasjer i privatfly.

** Simon Leviev legger et sett med nøkler på bordet og sier «du kan bruke den andre Ferrarien jeg har i New York».

– De ville imponere meg, men jeg forsto at de forsøkte å lure meg, forteller Badush.



Privat Foto: Shimon Yehuda Hayut endret navn til Simon Leviev i 2017. Tidligere har han reist rundt med falskt pass under navnet Mordechai Nisim Tapiro.

Tapiro

VG har tidligere avdekket at Tindersvindleren Simon Leviev har brukt det falske navnet Mordechay Nisim Tapiro. Det var blant annet Tapiro-navnet han brukte da han lurte Brigita Staskeviciute (36).

Badush forteller at han leverte sjekken fra Tapiro Group til en bank i New York.

– Selv de slet med å se at sjekken var falsk. Kvaliteten var så høy, forteller han til tv-kanalen.

Videre forteller han at banken i New York avdekket at selskapet Tapiro Group ikke eksisterer.

Pengeveksleren

I 2018 mottok Badush en telefon fra en person som veksler penger i Bnei Brak i Israel. En sjekk som var skrevet ut fra hans organisasjon i New York var hentet ut hos denne pengeveksleren, men sjekken hadde ikke dekning. Badush forsto umiddelbart hva som hadde skjedd.

– Jeg svarte at sjekken var blokkert, og at den personen som har gitt den til deg har begått en kriminell handling. Han har hentet penger med en sjekk som ikke lenger fungerer.

Badush anmeldte deretter Hayut til bedrageri-enheten i Tel Aviv-politiet. Ifølge den israelske tv-kanalen ble Hayut avhørt av politiet i juli 2018 og det pågår fortsatt etterforskning av saken.

Ifølge den israelske tv-kanalen er Yochanan Hayut anmeldt av flere personer, som også mener de er utsatt for svindel eller bedrageri.

Nekter for alt

– Min klient er et offer for sønnens handlinger, skriver advokaten som representerer Hayut, Ahikam Grady, til tv-kanalen.

Videre sier han at «min klient nekter for alle anklager mot ham, enten det være seg svindel eller hvitvasking av penger. Han føler seg som et offer for handlinger utført av sønnen Simon Hayut».

VG har gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Simon Leviev, uten å lykkes.