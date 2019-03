STEMTE IMOT: Senatet vil ha slutt på Trumps unntakstilstand. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Flertall for å stoppe Trumps unntakstilstand

Et flertall i Senatet i USA har stemt for å stoppe Donald Trumps unntakstilstand ved grensen mot Mexico.

Publisert: 14.03.19 20:20 Oppdatert: 14.03.19 20:32







Det melder nyhetsbyrået AFP.

Dette er et stort politisk nederlag for Trump. 59 stemte for å fjerne den, mens 41 stemt mot. Trump varslet på Twitter at han vil legge ned veto mot beslutning, og det er lite trolig at det vil ble stort nok flertall i Kongressen til at unntakstilstanden vil bli stoppet, skriver AFP.

Målet med unntakstilstanden er å skaffe til veie penger for å bygge en mur langs grensen mot Mexico .

Det amerikanske presidentembetet kan erklære unntakstilstand i tråd med «National Emergencies Act», en lovtekst som gir USAs utøvende makt spesielle fullmakter i en krisesituasjon.

Siden loven først trådte i kraft har 57 unntakstilstander blitt erklært under syv ulike presidenter, ifølge en oversikt satt sammen av CNN.

Hele 31 av disse er fortsatt gjeldende i 2019, den eldste fra helt tilbake til 1980, under Jimmy Carters presidentskap. De fleste tilfeller har vært for å håndtere kriser internasjonalt, enten i sammenheng med terrorisme eller totalitære stater.

Dette er første gangen Kongressen har brukt sin makt til å si imot en presidents krav om nasjonal unntakstilstand.