LETTET: Kari Hilde French ble kjent med Kagofero i Norge mens sønnen Joshua fortsatt satt fengslet i Kongo. Hun er lettet over den ferske dommen, men frykter for Kagoferos liv og helse i Ndolo-fengselet. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl, VG og Privat

Vil hente Kongo-fange tilbake til Norge

Den tidligere barnesoldaten Janai Kagofero ble tvangsreturnert fra Norge, og fengslet i Kongo. Nå fastslår retten at Utlendingsnemnda gjorde en feil. Kari Hilde French mener han må hentes hjem igjen.

Den kongolesiske mannen ble utvist fra Norge i 2016, etter ti år her i landet. Kort etter ble han fengslet i hjemlandet. Der har han blant annet sittet såpass lenge i en mørk enecelle at han har fått svekket syn.

– Det er en stor lettelse å få støtte i retten etter å ha kjempet i årevis. Men det sitter fortsatt en fange i Kongo i torturlignende forhold, et enkeltmenneske som lider hver dag i et forferdelig fengsel, grunnet en feilaktig utsendelse, sier kongoleserens advokat Trygve Tveter til VG.

Oslo tingrett har konkludert med at Utlendingsnemnda (UNE) sitt vedtak om å sende Kagofero ut av landet er feilaktig. UNE er også dømt til å betale saksomkostninger på 109.000 kroner.

– Vi vil legge opp til å få ham tilbake til Norge. Det vil være vanskelig i en uklar situasjon i Kongo. Men jeg forventer at norske myndigheter vil vurdere å bistå, sier Tveter.

NDOLO-FENGSELET: Her sitter den tvangsreturnerte kongoleseren. Her satt også Moland og French gjennom flere år. Foto: Helge Mikalsen

Sitter i skrekkfengsel

Tveter får hjelp av en som vet alt om hva det vil si å kjempe for å få noen hjem fra fengsel i Kongo, nemlig Kari Hilde French, mor til Joshua French som ble dødsdømt i Kongo.

French ble kjent med Kagofero i Norge mens sønnen Joshua fortsatt satt fengslet i Kongo, og har siden engasjert seg i hans sak. Hun vitnet under rettssakene, og kunne fortelle om forholdene i fengselet. Hennes egen sønn, og Tjostolv Moland, satt fengslet på samme sted – nemlig skrekkfengselet Ndolo.

– Jeg har jo vært i det fengselet mange, mange hundre ganger. (Kagofero) er i hovedavdelingen, som er fullstendig overfylt og det er veldig lett å bli smittet av sykdommer. Det er vi som holder ham i live med mat og medisiner, sier French til VG.

Hun mener det haster å hjelpe Kagofero:

– Jeg er veldig lettet og glad over rettens kjennelse, og jeg håper at dette kanskje kan bety at man på et eller annet vis kan få ham tilbake til Norge, gjennom FN for eksempel, sier hun.

KRIGSHERRE: Rebell-lederen Laurent Nkunda flankert av soldater i Tebero, nord for Goma i østlige Kongo, i 2008. Foto: KAREL PRINSLOO / AP

Kriget med Nkunda

Kagofero har forklart at han var barnesoldat i krigsherjede Kongo. I 1995 skal han ha blitt vervet til krigsherren Laurent Nkundas opprørsgruppering. I 2006 søkte han asyl i Norge på grunn av det han oppga som frykt for represalier fra den kongolesiske hæren.

Men i sin forklaring til Utlendingsdirektoratet (UDI), og senere til UNE, var det mange detaljer rundt denne krigføringen som retten sier seg enige i at Kagofero har forklart seg mangelfullt om. Retten konkluderer blant annet med at Kagofero neppe har hatt den lederrollen i Nkunda sin milits som han selv har hevdet.

Men tingretten fastslår at Kagoferos politiske aktivitet i Norge også burde blitt tillagt vekt av UNE, et såkalt sur place argument. I Norge var nemlig Kagofero aktiv som en motstander av Kongos mangeårige president Joseph Kabila, som nylig måtte gå av.

I retten ble en bekreftet siktelse fra Kongo lagt frem. Der vises det til at Kagofero dannet en gruppe i Norge, angivelig med formål om å styrte regjeringen. Men det står også at Kagofero anklages for «subversive samlinger» etter retur til Kongo.

– Vi tar til etterretning at retten tolker siktelsen i Kongo på en annen måte enn UNE. Vi mener at siktelsen viser at Kagofero ble fengslet grunnet etterfølgende handlinger i Kongo, ikke grunnet politisk aktivitet i Norge. Dermed kunne ikke UNE forutsett at retur ville føre til fengsling, sier advokat Torje Sunde, som representerte UNE.

Han sier det er for tidlig å si om UNE vil anke. Han trekker også frem det han mener er en positiv side ved dommen:

– Vi er tilfredse med at retten følger UNE sin vurdering om at Kagofero hadde en manglende tilknytning til Nkunda, sier Sunde.