BLE IKKE ENIGE: Kim Jong-un og Donald Trump snakket med pressen før de startet møtet bak lukkede dører i forrige uke. Kort etter ble det brudd. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Trump med ny forklaring på Kim-fiasko

USA-president Donald Trump mener høringen av hans tidligere advokat Michael Cohen kan forklare at atomsamtalene med Nord-Korea endte i ingenting.

Publisert: 04.03.19 17:35







Mange kommentatorer oppfattet Trump sitt møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-un som en avledningsmanøver, der formålet blant annet var å trekke oppmerksomhet vekk fra høringen av den omstridte, tidligere Trump-advokaten Michael Cohen.

På forhånd var det varslet at Cohen ville kalle Trump rasist, bedrager og juksemaker, og det var nøyaktig det budskapet som kom frem:

les også Michael Cohen: – Jeg angrer på den dagen jeg sa «ja» til Donald Trump

Men Trump mener det er motsatt: Toppmøtet skulle ikke ta oppmerksomhet vekk fra høringen, men høringen var satt opp for å ødelegge for toppmøtet:

pullquote – At demokratene intervjuet en domfelt løgner og bedrager i en åpen høring på samme tid som et veldig viktig atomtoppmøte med Nord-Korea er muligens et nytt lavmål i amerikansk politikk, og kan ha bidratt til at han «gikk». Aldri gjort mens en president er i utlandet. Skam.

Mange av dem som har respondert på Twitter-meldingen påpeker at Cohen-høringen var kunngjort før det ble kjent at det skulle holdes et nytt toppmøte.

BAKGRUNN: Derfor møtes Kim og Trump akkurat nå

VITNET: Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen under en høring i Representantenes hus i forrige uke. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Det var også forventet at resultatene av Mueller-høringen om Trump-kampanjens angivelig samarbeid med Russland skulle ha kommet i forrige uke – men det ble utsatt.

Toppmøtet mellom Kim og Trump endte uten noen bindende avtale, hverken for fred på Koreahalvøya eller for atomnedrustning. Det var ikke overraskende for mange av ekspertene.

– For Kim Jong-un og resten av den politiske og militære ledelsen i Nord-Korea er atomvåpen en garanti for regimeoverlevelse. Derfor var en avtale om atomnedrustning veldig usannsynlig, konkluderte oberstløytnant Palle Ydstebø, ekspert i militærstrategi ved Krigsskolen.

les også De vil alle bli USAs neste president – slik vurderer ekspertene dem

Det avbrutte toppmøtet til tross: USAs sikkerhetssjef John Bolton er ikke enig i at møtet var mislykket, skriver NTB.

Bolton sier at Trump ville at Nord-Korea skulle akseptere det han kaller «den store avtalen», altså fullstendig atomnedrustning. Noe annet er «uakseptabelt» for Trump-administrasjonen.

– Presidenten står fortsatt ved dette synet. Han forsterket sitt forhold til Kim Jong-un. Jeg ser ikke på dette som et mislykket møte i det hele tatt, når amerikanske interesser blir beskyttet, sier Bolton.