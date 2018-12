President Donald Trump får kritikk etter sitt besøk i Irak, der han ikke fant anledning til å møte landets ledelse. Foto: AP / NTB scanpix

Trump høster kritikk for Irak-besøk

UTENRIKS 2018-12-27T19:50:52Z

President Donald Trumps får kritikk etter sitt julebesøk i Irak. Der møtte han amerikanske soldater, men fant ikke anledning til å møte landets ledelse.

NTB

Publisert: 27.12.18 20:50

Trumps besøk på al-Asad-basen 160 kilometer vest for Bagdad, var hans første møte med amerikanske soldater i en konfliktsone.

Sammen med førstedame Melania hilste og småsnakket Trump med soldater på basen, sammen med sin nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Noe møte med Iraks ledelse fant han ikke anledning til, ifølge irakiske myndigheter fordi det «var ulikt syn på hvordan møtet skulle organiseres».

Ifølge irakiske medier ba Trump Iraks statsminister Adel Abdel Mahdi om å komme til al-Asad-basen, noe Mahdi angivelig nektet.

Forakt for Irak

– Dette blir av mange irakere sett på som ytterligere et bevis for Trumps forakt for Irak, sier forsker Fanar Haddad ved University of Singapore.

– Unnskyldningen han kom med gjorde vondt verre, mener Irak-eksperten.

Iraks tidligere statsminister Haider al-Abadi er også kritisk og mener Trump med sitt Irak-besøk brøt diplomatiets uskrevne regler.

– Å forholde seg til Irak og irakisk suverenitet på en slik måte, vil skade forholdet mellom USA og Irak, sier han.

Iransk innflytelse

Etter at USA styrtet Saddam Hussein og hans regime, overtok et sjiadominert styre i Irak, noe som også ga Iran stor innflytelse i landet.

Iran-støttede partier i nasjonalforsamlingen reagerer også sterkt på Trumps besøk.

– Trumps manglende respekt for Iraks suverenitet vil ikke gå ustraffet hen, heter det i en uttalelse fra Harakat al-Nujab.

Krever tilbaketrekning

Qais al-Khazali, som leder pro-iranske Asaib Ahl al-Haq, mener også at Trumps besøk bør få følger.

– Trumps besøk på en amerikansk militærbase, uten respekt for diplomatiske normer, avdekker realiteten i amerikanernes prosjekt i Irak, sier han.

Den irakiske nasjonalforsamlingens svar bør være et krav om amerikansk tilbaketrekning, mener han.

– Dersom de ikke trekker seg ut, har vi både erfaring og evne til å fjerne dem på annet vis, sier Qais al-Khazali.

Blir værende i Irak

Trump har helt siden valgkampen gjort det klart at USA under ham ikke kommer til å opptre som «hele verdens politimann», og nylig kunngjorde han tilbaketrekning av USAs 2.000 soldater i Nord-Syria.

Han varslet også tilbaketrekking av halvparten av de 14.000 soldatene som er i Afghanistan. Under besøket i Irak forsikret han om at det ikke er aktuelt å hente hjem soldatene derfra.

– Irak kan brukes som fremtidig base dersom vi ønsker å gjøre noe i Syria, sa han på al-Asad-basen.

Et ønske om å hindre Iran fra å styrke sin innflytelse i Irak og regionen for øvrig, ligger også trolig bak.

Postet video av spesialstyrker

Trump møtte under besøket på al-Asad-basen også amerikanske spesialstyrker og høster kritikk etter å ha postet en video av møtet på Twitter.

Navy SEAL-soldatenes identitet og lokalisering er vanligvis en godt beskyttet hemmelighet. De få gangene det publiseres bilder av dem, er ansiktene deres og alt som kan vise hvor de befinner seg, sladdet og skjult.

– Det vil være en propagandaseier dersom noen av dem som er identifisert, blir tatt til fange av en fiendtlig regjering eller terroristgruppe, sier den tidligere militære etterretningsoffiseren Malcolm Nance til Newsweek.