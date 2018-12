OMRÅDET: Bildet viser områdene i Atlas-fjellene hvor Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept. Foto: Helge Mikalsen

De fant Maren og Louisa drept: – Det var forferdelig

UTENRIKS 2018-12-19T22:50:52Z

IMLIL (VG) Det var et fransk kjærestepar som gjorde det grufulle funnet av drepte Marien Ueland (28) og Louisa Vestager Jespersen (24). – Håper ingen får se det vi har sett, sier de til VG.

Publisert: 19.12.18 23:50 Oppdatert: 20.12.18 00:15

– Kjæresten min og jeg er på ferie og skulle på en liten fjelltur. Vi startet klokken 09.15 Etter rundt én times gåtur fra Imlil, kom vi opp på et platå. Vi så et telt og at det var åpent. Og vi så de to jentene. Det var forferdelig. De var ødelagte, sier den franske kvinnen til VG.

Paret ønsker ikke å bli avbildet i pressen eller å bli intervjuet med navn. Den franske kvinnen sier hun ikke orker tanken på at alle skal få vite hva de har sett – og spørre om det. Men hun kan fortelle om hva som skjedde når VG snakker med henne på telefon.

Det var tidlig mandag morgen at de to satte kursen mot de vakre Atlas-fjellene.

– Begge to lå utenfor teltet. Teltet var åpent, sier den franske kvinnen til VG.

Fire marokkanske menn er mistenkt for dobbeltdrapet i Atlas-fjellene, opplyser flere myndighetskilder i Marokko . En mann er pågrepet. Tre andre identifiserte menn var sent onsdag kveld på frifot. Disse jaktes av marokkansk politi.

Ifølge VGs kilde med innsikt i den marokkanske etterforskningen, skal alle de fire mennene ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS. Marokkansk påtalemyndighet sier at dobbeltdrapet var en terrorhandling.

– Et stort sjokk

Landsbyen Imlil ligger inngangen til Atlas-fjellene. I høysesongen er det stappfullt av turister som strømmer til området for å gå opp til Toukbal, 4167 meter over havet. Mellom majestetiske fjell og gjennom dype daler. Flere ganger om dagen har moskeene i Imlil kalt inn til bønn.

Det franske paret sier det var stille i landsbyen den dagen, lavsesong og få turister. De så ingen andre europeiske turister nede i Imlil. Og de forteller at de var kommet et godt stykke bort fra området hvor det er mulig å komme seg med bil, da de fant teltet og de to unge kvinnene.

– Det var et stort sjokk, vi tenker på det hele dagen. Det gjør at du tenker over hva som er viktig i livet. Å leve og ha det bra, å være lykkelig. Jeg er lei meg for familiene og håper dette blir løst raskt, sier kvinnen til VG.

Advarte andre

En kilde tett på den lokale etterforskningen bekrefter overfor VG at det var disse turistene som fant de to unge kvinnene.

– Vi tok et bilde for å kunne vise politiet hvor vi fant dem og gikk ned igjen. Den første mannen vi møtte på snakket ikke fransk og ikke engelsk. Vi prøvde å forklare, men han forsto ikke. Vi gikk videre ned og fant en mann som snakket fransk. Da fikk vi endelig ringt politiet. Så ble vi med dit for å avgi forklaring, sier den franske kvinnen til VG.

– Vi advarte alle vi så i Imlil mot å gå opp dit. Jeg ville ikke at flere skulle se det vi hadde sett, sier hun.

Det franske paret er svært preget. Kvinnen forteller at hun er på samme alder som den norske jenta og selv er utrolig glad å gå i fjellet. At det gjorde hendelsen til et enda større sjokk. De to reiser hjem torsdag.

Undersøker video

Mens VG snakker med kvinnen, blir en video som viser grov vold mot minst en kvinne publisert på sosiale medier. Og blir fort oppdaget av marokkanske journalister. Kvinnen påpeker at hun aldri ønsker å se den videoen.

Denne videoen granskes nå både av norske Kripos, ifølge NRK, og marokkanske myndigheter, for å fastslå hvorvidt den faktisk viser drapshandlingene mot de to skandinaviske kvinnene.

– Jeg så i mediene at de har pågrepet noen og håper virkelig de tar dem som har gjort dette. Jeg føler med familiene.

– Vi vil tenke på dette resten av livet. Vi så aldri mennene, for vi kom først til området på morgenen. Vi var heldige, sier den franske kvinnen.

ID-kort og overvåkning

Ifølge VGs kilder og flere lokale medier skal et ID-kort, tilhørende en av de mistenkte, og videomateriale fra landsbyen Imlil, være sentrale beviser i etterforskningen av dobbeltdrapet.

VGs reportere i Imlil fikk onsdag ettermiddag se en video fra et overvåkningskamera som viser tre menn haste forbi i området, rundt klokken 03.00 natt til mandag.

De går nedover på en vei som leder nordover mot Marrakech, og ut av fjellområdet. Politiet mistenker etter det VG får opplyst at dette er tre menn som flykter fra åstedet.

Onsdag formiddag går stadig turister med store sekker oppover fjellsiden fra Imlil, mot stedet hvor Maren og Louisa ble funnet døde. På kafeer og restauranter i hele Imlil sitter turister som nyter utsikten til de mektige fjellene.

VG møter de ssjekkiske turistene Jan og Milan ved en politisperring ved Imlil. Der må alle turister og besøkende vise frem pass og få med seg en offisiell guide for å få gå inn i området.

– Ja vi skal opp dit, vi er ikke redde. Vi er store, sterke menn og er ikke bekymret, sier Jan til VG.

I natt skal de sove bare noen minutters gange fra der jentene ble funnet drept.